+++ Alle Gäste der 67th Primetime Emmys wurden im Vorfeld noch einmal ermahnt: Selfie Sticks und Drohnen sind nicht erlaubt. Schade eigentlich. Das hätte lustige Szenen ergeben, wenn jemand seine Drohne zum Fliegen gebracht hätte. +++ Einen Tag vor der Verleihung der 67th Primetime Emmy Awards melden sich Thomas Lückerath und Matthias Müller live via Periscope von den Vorbereitungen rund um das Microsoft Theatre. Live zu sehen am Samstagabend ab 22 Uhr deutscher Zeit. +++ Bereits zum 6. Mal ist das Medienmagazin DWDL.de vor Ort zu Gast bei den Primetime Emmy Awards und wird in der Nacht auf den 21. September live berichten - vom roten Teppich, aus dem Microsoft Theatre und dem Media Center. +++ Ob Heidi Klum, die gemeinsam mit Tim Gunn als Moderatorin von "Project Runway" nominiert ist, einen Emmy mit nach Hause nehmen darf, wissen wir noch nicht. Sicher ist aber: Sie darf einen übergeben. Sie gehört zur Liste der Laudatoren bei den Creative Arts Emmys.