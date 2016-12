DWDL.de @ International Emmy Awards

Am Montag, den 21. November, werden zum 39. Mal die International Emmy Awards verliehen. In New York City werden damit in zahlreichen Kategorien die besten internationalen TV-Produktionen geehrt. Schon am Wochenende trifft sich die Branche beim kleinen aber feinen International Emmy Festival. DWDL.de berichtet direkt aus New York und wirft einen Blick auf das internationale Fernsehen sowie deutsches Fernsehen in der Welt.