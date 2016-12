+++ DWDL.de berichtet in der Nacht zu Dienstag zeitnah über die Gewinner der International Emmy Awards 2015. +++ Aus Deutschland saßen u.a. die Produzenten Marc Conrad, Arno Schneppenheim, Tita von Hardenberg und Oliver Berben sowie mit Claudia Michelsen, Peter Lohmeyer und Dennenesch Zoudé auch Schauspielerinnen und Schauspieler in der Jury der International Emmy Awards, die die Nominierungen vornahm. +++ Vorbei mit dem Charme der 70er Jahre: Das New York Hilton an der 6th Avenue, seit vielen Jahren Austragungsort der iEmmy-Preisverleihung, hat im vergangenen Jahr seinen Konferenzbereich und Ballsaal renoviert. +++ Die Jurysitzungen der International Emmy Awards fanden über Monate in 22 Städten auf allen Kontinenten statt. Startschuss war Anfang Juni in Köln.