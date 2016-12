Köln. Die Kölner Berufsakademie bm – bildung in medienberufen bietet ab dem 4. Mai 2013 die bundesweit anerkannte, berufsbegleitende Fortbildung „Geprüfte/r Meister/in Medienproduktion Bild und Ton“ mit IHK-Abschluss für Fachkräfte der TV-Branche an. Dieser neue Abschluss ist vergleichbar mit den Meisterprüfungen im Handwerk und in der Industrie. » Mehr zum Thema