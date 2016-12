Loriot, Westworld, Winnetou: Unsere TV-Tipps zum Fest

© Singh (CC BY 2.0)

Für alle, die zwischen Bescherung und Festmahl Zeit fürs Fernsehen finden, haben wir eine kleine Übersicht mit TV-Tipps zusammengestellt. Wann und wo laufen "Sissi", "Kevin" und "Michel" - und welche Highlights gibt's abseits der Klassiker?

Oh, du Regnerische: In weiten Teilen des Landes sollen die Weihnachtsfeiertage nass werden - da liegt es nahe, sich abseits des Familien-Trubels ein paar gemütliche Stunden vor dem Fernseher zu gönnen. Tatsächlich lohnt es sich, zumindest hin und wieder mal die Glotze anzuschalten, schließlich servieren Sender und Streamingdienste ihren Zuschauern neben echten Klassikern auch allerlei frischen Stoff.

Wer sich gleich an Heiligabend dafür entscheidet, wird zunächst auf so manchen alten Bekannten stoßen. Dass das ZDF zur Mittagszeit "Michel in der Suppenschüssel" zeigt, ist über viele Jahre hinweg zur guten Tradition geworden. Und auch "Familie Heinz Becker" und Loriots "Weihnachten bei Hoppenstedts" dürften das Warten auf die Bescherung verkürzen. Hinzu kommen mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Die Feuerzangenbowle" noch zwei weitere Klassiker im Ersten.

Der Abend des 24. Dezember ist traditionell der zuschauerärmste Abend des Jahres. Wer dennoch nicht aufs Fernsehen verzichten will oder schnell genug haben sollte von der Besinnlichkeit, kann sich wahlweise von "Kevin - Allein zu Haus" oder dem live übertragenen Weihnachtsfest im Hause Katzenberger-Cordalis unterhalten lassen. Tatsächlich hat RTL II ab 20:15 Uhr gleich drei Stunden eingeplant, um seinem Publikum die Bescherung der etwas anderen Art zu zeigen.

Noch mehr Klassiker folgen ab dem 1. Weihnachtstag: So gibt's im Ersten nachmittags ein Wiedersehen mit "Sissi", ehe sich "Winnetou" am Abend ab 20:15 Uhr bei RTL in neuem Gewand präsentiert. Die mehrfach für den Fernsehpreis nominierte Trilogie, in der Wotan Wilke Moehring eine der Hauptrollen spielt, nimmt nun also tatsächlich ihren Lauf, ehe im Anschluss eine Doku dem "Mythos Winnetou" nachegehen wird. Wer den direkten Vergleich mit dem Original sucht, kann das Original mit Pierre Brice nur einen Tag später bei Sky Nostalgie sehen.

Und wer überhaupt nicht auf Western steht, dürfte wiederum keinerlei Probleme damit haben, eine Alternative zu finden, immerhin setzt ProSieben auf die Free-TV-Premiere von "Die Tribute von Panem: Mockingjay - Teil 1", während bei Sky erstmals "The Jungle Book" läuft. Und natürlich darf daneben auch "Die Helene Fischer Show" im ZDF nicht fehlen. Im Ersten feiert unterdessen um 21:45 Uhr das deutsch-österreichische Krimidrama "Mörderisches Tag - Pregau" mit dem ersten von drei Teilen Premiere. Auch am 2. Weihnachtstag gibt es frischen Krimi-Stoff - aber Vorsicht: Den Münchner "Tatort"-Kommissaren vergeht in der Folge "Klingelingeling" jedoch schnell die Weihnachtsstimmung.

Humorvoller geht's da schon in der Free-TV-Premiere von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" bei RTL zu. Und wer noch immer nicht genug hat von Besinnlichkeit, sollte sich die Komödie "Tatsächlich... Liebe" bei Vox reinziehen. Für all jene, die es etwas wärmer mögen, sticht einmal mehr "Das Traumschiff" in See - diesmal geht's im ZDF nach Palau. Frisches Hollywood-Kino serviert unterdessen Sky mit der TV-Premiere von "Deadpool". Aber auch abseits der Primetime lohnt sich das Einschalten - so etwa beim sehenswerten Politdrama "Der Staat gegen Fritz Bauer", dessen Ausstrahlung ebenfalls bei Sky Cinema vorgesehen ist.

Serien-Fans dürften vor allem im Pay-TV auf ihre Kosten kommen: Während "Victoria" bei Sky 1 zu sehen ist, zeigt Sky Atlantic den neuen HBO-Hit "Westworld". TNT Serie hat dagegen unter anderem "Game of Thrones" und "The Last Ship" in Aussicht gestellt. Netflix will seine Kunden dagegen etwa mit dem Neustart "The O.A." überzeugen, aber auch mit der kürzlich gestarteten Produktion "The Crown", während Amazon auf die neue Kevin-James-Sitcom "Kevin Can't Wait" und die Anwaltsserie "Goliath" mit Billy Bob Thornton setzt. Im Free-TV setzt das WDR Fernsehen mit "Die Mockridges" und "Der letzte Cowboy" auf Humor.

Abseits der Fiction lohnt sich indes ein Blick auf die dreiteilige Doku-Reihe "Die Windsors - 100 turbulente Jahre", die ab dem 25. Dezember im Ersten zu sehen ist. Das ZDF zeigt dagegen eine neue Folge von "Deutschland von oben" - diesmal in Form eines Special, in dem es um das "Wintermärchen" geht. Nur einen Tag später folgt schließlich der traditionelle Jahresrückblick "Album 2016 - Bilder eines Jahres". Sport-Fans können sich mit Handball, Eishockey oder Basketball bei Sport1 die Zeit vertreiben, während bei DAZN am 2. Weihnachtstag in der Premier League der Ball rollt. Ein besonderes Geschenk macht außerdem ProSieben Maxx seinen Football-Fans: An Heiligabend steigen dort Live-Übertragungen der NFL - von 19:00 Uhr bis tief in die Nacht hinein.

Doch ganz gleich ob mit Glotze oder ohne: Die gesamte Mannschaft des Medienmagazins DWDL.de wünscht Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachtstage!

