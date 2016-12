Danke für alles: Wir trauern um große Persönlichkeiten

© DWDL

Das Jahr 2016 war ein Jahr der großen Abschiede: Zahlreiche Persönlichkeiten, die das Fernsehen über viele Jahre hinweg prägten, sind für immer von uns gegangen. Erinnerungen an Götz George, Erika Berger, Miriam Pielhau und viele andere...

Das Jahr ist fast vorbei - höchste Zeit also, sich noch einmal an all jene zu denken, die uns in den zurückliegenden Monaten für immer verlassen haben. Und davon gab es 2016 leider sehr viele: Wir erinnern uns an zahlreiche große Persönlichkeiten, deren Tod längst nicht nur die Medienbranche erschüttert hat, sondern auch Millionen von Fernsehzuschauern, die ihre Filme und Shows liebten.

Unser Blick zurück soll daher auch daran erinnern, welch schöne Momente uns diejenigen bescherten, um die wir in diesem Jahr zu trauern hatten. Unvergessen etwa, wie Götz George mit Horst Schimanski eine ganz neue Art von TV-Kommissar etablierte oder wie Manfred Krug als "Liebling Kreuzberg" zum Publikumsliebling avancierte. Auch das herzliche Lachen von Achim Mentzel und die Sex-Tipps von Erika Berger werden wir vermissen.

Mit besonderer Bestürzung haben wir außerdem den Tod von Moderatorin Miriam Pielhau aufgenommen, die im Sommer mit gerade mal 41 Jahren starb. Aber auch die ZDF-Sportmoderatorin Jana Thiel, der langjährige "In aller Freundschaft"-Star Hendrikje Fitz und die langjährige TV-Kommissarin Maja Maranow sind viel zu früh von uns gegangen. Sie alle hinterlassen große Lücken.

Mit unserer Liste der Abschiede wollen wir uns verbeugen und bei Wolfgang Rademann, Peter Lustig und all den anderen Verstorbenen noch einmal Danke sagen: Danke für so viele wunderbare TV-Momente!