Familienfernsehen: So läuft's für die Filmstarkinder

Meist wird "Vitamin B" heimlich verabreicht, Schauspielereltern fördern ihre Kinder hingegen ganz offen und hieven ihren Nachwuchs gerne mal auf die Besetzungsliste - so wie diese Woche Heiner Lauterbach bei seiner Tochter Maya. Zeit für ein kleines Glossar der Schauspielerkinder...

Maya Lauterbach (2002, München)

Elternhaus: Heiner Lauterbach & Viktoria Skaf

Ausbildung: Eliteschule Starnberger See

Talent: Väterlicherseits durchaus überliefert

Starthilfe: Mit zwei Jahren an Vatis Seite vor der Kamera

Karriere: Danach weitere viermal in gleicher Konstellation

Traumschifffaktor: Gering – zu dunkler Typ, zu eigensinnig, zu gut

Promi-Faktor: 10 von 10 auf der Oliver-Berben-Blockbuster-Skala

Kernkompetenz: Trotzige Tristesse im Männerumfeld

Perspektive: erstaunlich gut, vielleicht bald mal ohne Heiner

Sophie Wepper (1981, München)

Elternhaus: Fritz Wepper & Harry Klein

Ausbildung: TV-Journalismus in München

Talent: Hat sich stets bemüht

Starthilfe: Debüt bei Derrick mit 10

Karriere: Auch sonst gern an Vatis Seite, meist als Tochter

Traumschifffaktor: Hoch. Pilcher, Bergdoktor, Nonnen – alles dabei

Promi-Faktor: 6 von 10 auf der Frau-im-Spiegel-Skala

Kernkompetenz: Familienkompetenz mit Mandelaugen

Perspektive: Nscho tschi, Karl-May-Festspiele Bad Segeberg

Luna (1997. L.A.), Lilli (1998, Berlin), Emma (2002, L.A.) Schweiger

Elternhaus: Til Schweiger, Ludo Decker, Nick Tschiller

Ausbildung: Keine, leider

Talent: Wie beim Erzeuger nicht vorhanden

Starthilfe: Ständiges Zerren vor Papis Blockbusterkamera, meist als fiktive Töchter

Karriere: Ohne Til inexistent

Traumschifffaktor: Nicht messbar, da alle vor allem gemeinsam drehen

Promi-Faktor: 10 von 10 auf der Gala-Skala

Kernkompetenz: Süß (Lili), niedlich (Emma), Teenie (Luna)

Perspektive: Tatort L.A., Titel „Die fantastischen Vier“

Jimi Blue (1991) und Wilson Gonzalez (1990) Ochsenknecht, München

Elternhaus: Uwe und Natascha Ochsenknecht, Schauspieler und, äh, Darstellerin

Ausbildung: Kalte Testosteronbäder, heiße Adrenalinduschen

Talent: Null, nicht mal Fußball, trotz viermal „Wilde Kerle“

Starthilfe: Als Jimi, Wilson & Uwe in Doris‘ Roadmovie „Erleuchtung garantiert“ (2000)

Karriere: Zwischen Raab-Accessoire und Bravo-Posterboy

Traumschifffaktor: Niedrig, aber bereit zu jeder Art ProSieben-Selbstentblößung

Promi-Faktor: 7639 von 10 auf der Bild-Skala

Kernkompetenz: Boxervisage mit Sonnenbrille und Zahnstocher im Schmollmund

Perspektive: Promi-Puff auf Ibiza

Stephanie Stumph (1984, Dresden)

Elternhaus: Vater Wolfgang, Mutter: angeblich ja

Ausbildung: Gleiche Schauspielschule wie Yvonne Catterfeld

Talent: Vorhanden, aber meist überzuckert

Starthilfe: Seit frühester Kindheit Papa Wolfgangs Kind Christiane Stubbe

Karriere: Ohne Vater unvorstellbar, gilt zusehends auch umgekehrt

Traumschifffaktor: 2 x Pilcher, 2 x Fjorde, Anspruchsintermezzo in „Der Turm“

Promi-Faktor: 9 von 10 auf der Blitz-Illu-Skala

Kernkompetenz: Lady Lipgloss mit trotzigem Rehblick

Perspektive: Schmunzeltatort Erfurt mit Wolfgang S. als Polizeipräsident

Dustin Semmelrogge (1981, Hamburg)

Elternhaus: Martin und andere Schauspieler mit Berliner Schnauze

Ausbildung: Von Schultheater bis Bühnenschule engagiert, aber ohne Abschluss

Talent: Ganz der Vater, nur exzessfreier

Starthilfe: Verkehrsgericht, Bang Boom Bang und diverse Rote Teppiche mit Papa

Karriere: Werbequerfinanziert ausbaufähig

Traumschifffaktor: Als Gründungsgast im Dschungelcamp 2004 eher RTL-Faktor

Promi-Faktor: 9 von 10 auf der Explosiv-Skala

Kernkompetenz: Klingt exakt wie Martin und sieht auch noch so aus

Perspektive: „Mein Vater, der Trinker“, Event-Biopic, Sat1 2018

Hannah Herzsprung (1981, Hamburg)

Elternhaus: Bernd Herzsprung, Boulevardschauspieler

Ausbildung: Learing by doing and doing and doing

Talent: Trotz des Vaters gewaltig

Starthilfe: Kaum. Spielte sich 1998 als Mimi Aus heiterem Himmel in die Herzen

Karriere: Ab 2005 bergauf: Borderliner, RAF-Terroristin, Knast-Pianistin, Weissensee-Julia

Traumschifffaktor: Seit „18 – Allein unter Mädchen“ bei Null

Promi-Faktor: 7 von 10 auf der ZEIT-Skala

Kernkompetenz: Tränenerstickter Mut der Verzweiflung

Perspektive: „Mein Vater, der Boulevardschauspieler“, Arte-Doku 2021

Jens Atzorn (1976, München)

Elternhaus: Robert und Angelika, Schauspieler

Ausbildung: Gleiche Schauspielschule wie Christine Neubauer

Talent: Macht weniger draus als sein Vater

Starthilfe: Episodenrolle in Papas Hamburger „Tatort“ 2002, aber nicht als Sohn

Karriere: Von der Elternförderung entkoppelt, aber schleppend

Traumschifffaktor: Mittel. Zweimal an Bord, zwischen Schonkost gelegentlicher Ballast

Promi-Faktor: 4 von 10 auf der Hörzu-Skala

Kernkompetenz: Dank Familienähnlichkeit kantige Typen, ideal für Soldaten

Perspektive: „Unser Bundeswehrlehrer Lt. Nick“