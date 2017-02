Trump und Böhmermann: Jeder will Zweiter sein

© Screenshot ZDFneo

Das "Neo Magazin Royale" ist zurück und sorgt mit #everysecondcounts gleich für neuen Gesprächsstoff. Bei der Aktion haben sich die Redaktionen etlicher europäischer Late-Night-Shows zusammengeschlossen - und werben um die Gunst von Donald Trump.

Am Donnerstag ist das "Neo Magazin Royale" aus seiner Winterpause zurückgekehrt. Und das mit einer relativ sichtbaren Veränderung: Statt Rapper Dendemann begleitet nun das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld die Sendung musikalisch. Und während das Format der bildundtonfabrik (btf) am Abend mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night" ausgezeichnet wurde, gab es in der neuesten Ausgabe gleich wieder die nächste Aktion, die für Aufsehen sorgte.

Die Redaktion hat nämlich ein Video erstellt, in dem man um die Gunst von US-Präsident Donald Trump wirbt - und das ganz im Slang des Milliardärs. Aufmerksamen Nutzern des World Wide Web wird vermutlich auch aufgefallen sein, dass dieser Clip nicht ganz neu ist. Bereits vor etwas mehr als einer Woche tauchte ein ganz ähnliches Video aus Holland auf. In der Sendung "Zondag met Lubach" forderte Moderator Arjen Lubach: America first, the Netherlands second.

Das ist nun auch die Forderung von Böhmermann in seinem Video - nur eben für Deutschland. "Nicht nur wir Deutschen sind empört, auch andere Nationen in Europa und der Welt waren außer sich, als sie das Video der Holländer gesehen haben", erklärt er in seiner Show. Deshalb habe man sich mit vielen Late-Night-Shows in ganz Europa zusammengetan - gegen die Holländer sozusagen. Verbunden sei man übrigens mit einem roten Notfalltelefon, das in jeder Redaktion stehe. Jetzt, mit Trump als US-Präsident und Holland als vermeintlichem Vorreiter, habe man dieses Telefon erstmals nutzen müssen.





Aber die Holländer sind bei der Aktion natürlich mit im Boot - ihr Video hat auf Youtube derzeit schon mehr als neun Millionen Klicks. Inzwischen gibt es auch ähnliche Videos aus Portugal, Belgien, Schweiz, Dänemark und Litauen. Andere Länder wie Österreich, Spanien und Island sollen in den kommenden Tagen folgen. Auf der Webseite www.itsgreat.eu kann man sich die Videos aus allen Ländern ansehen. Und Böhmermann rief auch gleich alle Late-Night-Redaktionen aus anderen Ländern, die bislang noch nicht an der Aktion teilnehmen, dazu auf, mitzumachen. Der passende Hashtag dazu lautet #everysecondcounts.

Eine Kooperation über sämtliche Grenzen hinweg mit verschiedenen Redaktionen in ganz Europa und vielleicht demnächst auch in anderen Teilen der Welt. Böhmermann und der btf ist damit eine richtig starke erste Show nach der Winterpause gelungen, für die man das junge Team eigentlich direkt wieder auszeichnen könnte. Auf Anfrage von DWDL.de wollte die btf am Freitag aber nicht bestätigen, dass man Initiator der länderübergreifenden Aktion sei und verwies lediglich auf Böhmermanns Erklärung im Video. Aber egal ob nun aus Holland oder Deutschland der Anstoß zu #everysecondcounts gekommen ist: Bemerkenswert ist die Aktion allemal.