Mehr Werbepotenzial im Streaming, Pilot holt Schwartau

Eine Menge ungehobenes Vermarktungspotenzial scheint imzu liegen. Auf der gerade zu Ende gegangenen Technologiemesse CES in Las Vegas präsentierte sich Weltmarktführerdarum auch als. Gemeinsam mit der Werbeholdingund deren Media-Agenturnetzwerkhat Spotify im Rahmen einer mehrjährigen Forschungskooperation ermittelt, dass inzwischen über 60 Prozent aller Streaming-Aktivität weltweit über ein mobiles Endgerät erfolgt. Knapp 50 Prozent aller Online-Nutzer nutzen auch Streaming-Dienste. "Höchste Zeit also, Streaming eher als dieanzusehen – alsund nicht nur als Anhängsel", notieren die Partner in ihrem online downloadbaren Report " Streaming State of Mind ".Ausführlich untersucht wurde auch, wie diezusammenhängt. 53 Prozent der Nutzer hören demnach Musik während der Arbeit im Haushalt, 42 Prozent beim Kochen, 30 Prozent beim Duschen, 20 Prozent beim Erledigen von Einkäufen. Innerhalb der nächsten paar Jahre, so Spotify und GroupM, werde es zur Regel, dass Streaming-Hörerausgeliefert bekämen, je nachdem ob sie sich gerade im Fitnessstudio, in der Dusche oder Küche befänden. Für die sieben Kernmärkte der Studie – USA, UK, Deutschland, Frankreich, Schweden, Australien und Kanada – prognostizieren Spotify und GroupM einpro Jahr, das durch diese Form von Targeting neu entsteht.Mitsind dieins neue Jahr gestartet: 2016 war ein erfolgreiches Jahr, so der generelle Tenor – und 2017 könnte sogar noch besser werden. Nach Schätzung des britischen Marktforscherssind die weltweiten Umsätze mit Werbunggestiegen. Treiber waren dabei vor allem die Olympischen Spiele, die Fußball-EM und die US-Präsidentschaftswahlen. Fürprognostiziert IHS nun gar zweistelliges Wachstum:. Besonders starke Zuwächse sollen dabei aus dem Mittleren Osten, Indien, Indonesien und Afrika kommen.bleiben demnach die. 2016 wuchs ihr Werbevolumen laut IHS Markit um 4 Prozent auf 179,4 Milliarden Dollar. Auf dem zweiten Platz folgtmit 98,9 Milliarden und 19 Prozent Wachstum, auf dem drittenmit quasi stabilen 29,9 Milliarden. Hintermit 24,9 Milliarden und 7 Prozent Plus liegtmit 20,1 Milliarden und einem Zuwachs um 2 Prozent. Mit einem Anteil von 36 Prozent an allen globalen Werbeerlösen – 192 Milliarden Dollar in absoluten Zahlen – war. Online lag mit 30 Prozent oder 160 Milliarden noch ein Stück dahinter. IHS erwartet, dass Online innerhalb der nächsten fünf Jahre an TV vorbeizieht.Die Media-Agenturhat einen süßenzu vermelden: Nach mehrmonatigem Pitch haben dieihren Gesamtetat an Pilot vergeben. Zielsetzung sei es, die Konfitürenmarken des norddeutschen Herstellers wie "" oder "", das Konfitüren-Lizenzprodukt "" sowie das Segment der sogenannten Healthy Snacks mit dem Marktführer "" beim Endkunden nachhaltig zu positionieren und über reichweitenstarke Kanäle zu inszenieren. Im Mittelpunkt des integrierten Kommunikationskonzepts, das Pilot für die Schwartauer Werke entwickelt hat, stehen demnach TV, Digital und Social Media. Verantwortlich sind auf Agenturseite die beiden. "Schwartau ist eines der traditionsreichsten und bekanntesten deutschen Familienunternehmen", so Pilot-Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Steffens. "Für die starken Marken aus diesem Haus integrierte Strategien zu entwickeln, die die Zielgruppen individuell ansprechen und nachhaltig aktivieren, ist für uns eine tolle Herausforderung.", geschäftsführender Gesellschafter und Chief Sales Officer von, wird den Kino-, Außen- und Online-Werbevermarkter. Die Trennung sei seine Entscheidung und erfolge im besten gegenseitigen Einvernehmen, teilte das Unternehmen mit. Bergmann war 2011 zu Weischer zurückgekehrt, wo er bereits von 1998 bis 2004 tätig gewesen war. Dazwischen hatte erübernommen. Laut Weischer hat Bergmann zum "signifikanten Wachstum des Mediums Kino im aktuellen Mediashare einen wichtigen Beitrag" geleistet. Seine Aufgaben übernimmt vorübergehend, CEO von Weischer Media.