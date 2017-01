Werbung kurbelt Wirtschaft an, McDonald's im Dschungel

Eine EU-weite Studie der OWM und anderer Partner zeigt: Jeder in Werbung investierte Euro trägt 7 Euro zum Bruttoinlandsprodukt bei. Außerdem: McDonald's geht mit neuer Sonderwerbeform in den RTL-Dschungel. United Internet schaltet synchron zum TV.



"Animated Action Move". Für Konzeption und Umsetzung zeichnen OMG Fuse, eine Marke der Omnicom Media Group Germany, und die Mediaagentur OMD München verantwortlich. Mit dieser neuen Form des Movesplits lehnt sich McDonald's optisch an die redaktionelle Animation vor dem Werbeblock von

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an, in dem die Avatare der Dschungel-Stars im Wettkampf gegeneinander gezeigt werden. Im zehnsekündigen "Animated Action Move", der im Anschluss daran startet, nimmt McDonald’s in neun verschiedenen, humorigen Aktionen rund um seine Produkte Bezug auf das redaktionelle Geschehen in der Animation. So treten Big Mac und Chicken McNuggets gegeneinander an wie vorher die animierten Dschungel-Stars. Danach folgt der McDonald's-Werbespot im Pre-Split.

Cut Ins während des laufenden Programms greift die Restaurantkette mit dem Spruch "Ich bin ein Big Mac – Holt mich hier raus" den Bezug zum Format auf und bewirbt so ihr Gutscheinheft. Zusätzlich ist McDonald's wieder mit einem Product Placement dabei, so dass sich auch in dieser Staffel ein Bewohner nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp auf ein McDonald's-Menü freuen darf.





© UIM United Internet Media (UIM) bietet Werbekunden auf seinen konzerneigenen Angeboten Web.de, GMX und 1und1.de ab sofort an, ihre digitale Werbung in Echtzeit mit TV-Spots zu synchronisieren. In individuellen



Der deutscheist maßgeblich an derbeteiligt. Gemeinsam mit der(WFA) und weiteren Partnern hat die Organisation Werbungtreibende im Markenverband den Unternehmensberaterdamit beauftragt. So will man den wissenschaftlichen Nachweis erbringen, dass Werbung das Wirtschaftswachstum ankurbeln kann. Die Kernergebnisse der Studie:. Damit haben die 2014 in der EU für Werbung ausgegebenen 92 Milliarden Euro mit 643 Milliarden Euro zum BIP beigetragen, was 4,6 Prozent des gesamteuropäischen BIP ausmacht. In Deutschland repräsentieren die 2014 in Werbung investierten 19,4 Milliarden Euro 132 Milliarden BIP-Beitrag und entsprechen 4,7 Prozent des deutschen BIP.Wenn es umgeht, so steht die Werbeindustrie laut Studie für, was 2,6 Prozent des europäischen Arbeitsmarkts entspricht.– das sind 2,1 Prozent aller Beschäftigten. Dabei lassen sich die Arbeitsplätze in drei Felder unterteilen:machen demnach 16 Prozent der auf Werbeaktivitäten zurückgehenden Jobs aus (in Deutschland: 27 Prozent). Weitere 10 Prozent (in Deutschland: 12 Prozent) entfallen aufwie etwa die von Journalisten. Der restliche Anteil von EU-weit 74 Prozent (in Deutschland: 61 Prozent) gehört Jobs, die als indirekte Konsequenz der Werbeaktivitäten in der Wirtschaft geschaffen wurden, etwa im Vertrieb oder in der Werbung zuarbeitenden Dienstleistungen.Auch auf diegeht die Studie ein: Werbung finanziere ganz oder teilweise Medien. Ein Wegfallen dieser Finanzierungssäule würde dieund zuführen. Der Profisport und kulturelle Events müssten sich ohne Sponsoring andere Quellen der finanziellen Unterstützung erschließen. Genauso sorge Außenwerbung durch diefür zusätzlichen gesellschaftlichen Nutzen.Eine Politik, die zukunftsorientierte Rahmenbedingungen schaffen will, darf diese positiven Effekte nicht einfach ignorieren.", findet OWM-Geschäftsführer Joachim Schütz.Neben Bahlsen ( DWDL.de berichtete ) hatauchals wiederholten Werbekunden fürsgewonnen. Die Fast-Food-Kette erprobt dabei eine neue, von IP entwickelte Sonderwerbeform namensDie bisherigen Verfahren von UIM zur Synchronisation von TV-Spots und Display-Kampagnen auf stationären und mobilen Endgeräten erfolgten auf Basis von Mediaplänen. Das bedeutete erhöhten Aufwand durch manuelle Aussteuerung. Zudem waren der genaue Zeitpunkt eines Spots und die Abfolge innerhalb eines Werbeblocks nur ungefähr bekannt. Dank der Zusammenarbeit mit dem technischen Spezialistenist es nun möglich, die TV-Synchronisation der Multiscreen-Ausspielung in Echtzeit zu garantieren. Damit könnenberücksichtigt werden.Spotwatch analysiert laufend automatisiert das Programm der relevanten frei empfangbaren TV-Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anhand vonidentifiziert Spotwatch in Echtzeit die verschiedenen TV-Spots. Nachspielt dieser die passenden digitalen Werbemittel auf den Websites oder mobilen Angeboten anhand von zuvor festgelegten Zielgruppen-Parametern aus. Dashat UIM mit der Studie "Der Blick ins Wohnzimmer" untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die: Der Blick wechselt zwischen den Devices ständig hin und her. Die Studie zeigt auch, dass die Multiscreen-Nutzung besonders während des TV-Werbeblocks steigt.Zeitungsvermarkterhat gemeinsam mit der Mediaagenturin zehn deutschen Großstädten geklebt. Das ungewöhnliche Werbemittel ist Teil der aktuellen. Neben dem Eyecatcher auf der ersten Seite von "Berliner Zeitung", "Kölner Stadt-Anzeiger", "Münchner Merkur" oder "Stuttgarter Nachrichten" erscheint ergänzend – sowie an zwei zusätzlichen Tagen – eine. "Die Seat-Ateca-Kampagne ist ein tolles Beispiel dafür, dasssein muss", so Christian Zimmer, Chief Revenue Officer von Score Media. "Nur wenige Monate nach unserem operativen Start konnten wir Seat mit ihrer Produktkampagne für die regionalen Tageszeitungen gewinnen und eine spannende und kreative Sonderwerbeform umsetzen, die es in diesem Umfang in Deutschland so noch nicht gegeben hat."