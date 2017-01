Neue Werbe-Ära: YouTube nutzt Google-Suche

Bisher hat Google hohe Mauern zwischen seiner Suche und anderen Werbeangeboten gezogen. Das ändert sich: Spots auf YouTube können nun nach Google-Suchverlauf gesteuert werden. Außerdem: SevenOne und Zalando vermarkten gemeinsam.



Es ist keine Frage: Diezählen zu den wertvollsten Informationen, die Werbungtreibende über ihre potenzielle Zielgruppe heutzutage kriegen können. Wer nach einem Auto, Staubsauger oder Urlaubsziel sucht, wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit schon bald das entsprechende Produkt oder die Reise dorthin kaufen. Traditionell ist Google mit der– einerseits um den Schatz zu hüten, andererseits wegen entsprechender Datenschutzbestimmungen. Doch die hohe Mauer, die der US-Konzern intern zwischen der Suche und anderen Vermarktungsangeboten gezogen hat, wird nun ein ganzes Stück durchlässiger: Werbekunden sollen erstmals die Möglichkeit bekommen, ihre"Da immer mehr YouTube-Nutzung mobil erfolgt, erleichtern wir es den Werbungtreibenden, relevantere und nützlichere Werbung über alle Screens auszuliefern", schreibt, an die Kunden. "Von jetzt an können(so wie demografische Daten oder vergangene Suchen) genutzt werden, um zu. Wenn Sie zum Beispiel ein Textilhändler sind, könnten Sie so potenzielle Kunden erreichen, die bei Google nach Wintermänteln gesucht haben, und sie genau im richtigen Moment mit einem Spot aus Ihrer eigenen Wintermode-Kampagne konfrontieren."Als eine der ersten Reaktionen auf das neue Angebot, das am vorigen Freitag durch einen Eintrag in Googles AdWords-Blog bekannt wurde, zitiert das US-Fachmagazin "AdvertisingAge" einen anonymen Top-Werber: ", die Leute dort angeschaut haben. Jetzt kann bei jedem, der eingeloggt ist, derwerden." Dies eröffne interessante Möglichkeiten und werde die für Werbekunden erreichbaren Zielgruppen erheblich erweitern. Im selben Blogeintrag kündigte Google auch an, im Laufe des Jahres an einer neuen "" zu arbeiten, die Kunden einen besseren Einblick in dieliefern soll.ProSiebenSat.1-Vermarkterhat einengewonnen: Derbewirbt seine Damenmode erstmals mit 20-Sekündern. Die Spots, gedreht von der in.frame Filmproduktion, laufen ab sofort und noch bis Mitte März auf. Deerberg positioniert sich seit über 30 Jahren mit Manufakturqualität und kleinen Stückzahlen. "Wir freuen uns auf unsere erste Kampagne im TV und über die passgenaue Einbindung bei Sat.1, Sat.1 Gold und Sixx", so Marketing- und Vertriebsleiter Michael Dittrich. "Unseren Qualitätsanspruch sehen wir damit hervorragend widergespiegelt."Gemeinsame Sache machtfortan auch mit, dem Werbevermarkter des gleichnamigen Online-Modehändlers. Die ProSiebenSat.1-Gruppe wirft für dieihrmit rund 30 Millionen Unique Usern in den Ring, Zalando steuert seinevon rund 19 Millionen aktiven Kunden bei. Auf diese Weise will man der Werbewirtschaft "sowohl im Display- als auch im Video-Bereich" anbieten. "Die Verbindung aus den hohen Reichweiten des Inventars von SevenOne Media und den hochwertigen Consumer Insights von Zalando Media Solutions ermöglichen eine, etwa die Ansprache spezieller Zielgruppensegmente", so SevenOne-Geschäftsführer Thomas Port. "Das ist eine in Deutschland einmalige Kombination und macht die Kampagnen unserer Kunden noch schlagkräftiger."Vermarkterbietet seinen Kunden nun auch Kampagnen überan, bei denen die Werbung auf HbbTV-fähigen Smart-TV-Geräten in das laufende TV-Programm ausgeliefert wird. Möglich macht's die Addressable-TV-Technologie der RTL-Tochter. Durch das Aktivieren des Red Button bei Sport1 gelangt der Zuschauer ab sofort auf die, wo Fußball-Clips zur Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und zur Uefa Europa League sowie Highlights aus Sport1-Sendungen wie "Volkswagen Doppelpass" oder "Die PS Profis" bereitstehen. Werbekunden können. Die individuelle Aussteuerung erfolgt beispielsweise nach Regionen. "Sport1 Media zeigt mit der Nutzung von Addressable TV, wie die Macht des klassischen Fernsehens mit den Vorteilen der digitalen Technologien für die TV-Vermarktung intelligent und gewinnbringend eingesetzt werden kann", so Smartclip-Vorstand Thorsten Schütte-Gravelaar.