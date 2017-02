Super Bowl lässt Kasse klingeln, Starcom verliert CEO

US-Sender Fox hat die Prognosen übertroffen und mit der Super-Bowl-Übertragung 432 Millionen Dollar an Werbeerlösen erzielt. Außerdem: Deutschland-Chef Stefan Uhl verlässt die Media-Agentur Starcom. Disney und Milkana machen gemeinsam Promotion.



Er berichtet an Jörg Herms, Leiter Kundenvertrieb bei WerbeWeischer.

Neben dem eigentlichen Sport und dem Entertainment-Faktor handelt es sich beimimmer auch um ein. Während die New England Patriots und die Atlanta Falcons am Sonntag ungewöhnlich lange gegeneinander kämpften – es war der erste Super Bowl mit Verlängerung in der NFL-Geschichte –, sprudelten für den ausstrahlendensomit ordentlich die Werbedollars. Nach Berechnungen des auf Echtzeit-Analysen spezialisierten Marktforschers iSpot.tv kamen während der Übertragungzusammen – von, darunter vier zusätzliche in der Verlängerung.Damit konnte Fox die, denn zuvor waren 350 bis 400 Millionen Dollar prognostiziert worden. Laut Berichten in der US-Fachpresse gingen die letzten freien Werbeplätze in diesem Jahr erst ungewöhnlich spät weg.war laut iSpot.tv. Dahinter folgten Alfa-Romeo mit 20 Millionen, Tide und 84 Lumber mit jeweils 15 Millionen und Bud Light mit 14,7 Millionen. Pro 30-Sekünder berechnete Fox stolze 5 Millionen Dollar. Überraschende Konsequenzen hatte ein Spot für Google Home , der während des Super Bowls lief: Weil in dem Spot jemand das Kommando "OK Google" gibt, sprangen laut Medienberichten und Social-Media-Posts in Tausenden US-Haushalten plötzlich die Google-Home-Systeme an.Die zugehörende Media-Agenturbraucht einen neuen Deutschland-Chef., seit vier Jahren CEO für die DACH-Region, hat angekündigt, seinen. Da noch kein Nachfolger feststeht, übernimmt, die Starcom-Führung kommissarisch als Chairman. "Stefan hat die Starcom in den vergangenen vier Jahren zu einem eigenen Agenturtypus innerhalb der Publicis Media entwickelt und ihre Größe verdreifacht", so Lortz. "Mitkonnte Stefan auch das deutsche Geschäft maßgeblich ausbauen." Uhl selbst lässt mitteilen, er freue sich auf den "nächsten beruflichen Schritt". Wohin es ihn zieht, ist allerdings noch nicht klar. Vor seiner Starcom-Zeit hatte er 19 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die GroupM-Agentur Mindshare gearbeitet.Vermarkterhat die Allgäuer Käsemarkefür einegewonnen. Vom 15. Februar an preist Milkana seine Käsesorten deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel in speziellenan. Als Eyecatcher sind darauf Charaktere wie "Susi und Strolch" oder "Bambi" zu sehen – diese Disney-Klassiker laufen regelmäßig am Freitag- und Samstagabend im Disney Channel. Die Promotion-Aktion trägt den Claim "Zeit zum Dahinschmelzen". Über die PoS-Displays wird auch ein Gewinnspiel promotet, bei dem es Tickets für die Konzertreihe "Disney in Concert – Magic Moments" zu gewinnen gibt. Die Aktion läuft bis zum 13. Juni und wird vonbegleitet. Parallel schaltet Milkana klassische TV-Spots im Disney Channel.Print-Vermarkterhat dengewonnen. Die Tochter der Ganske Verlagsgruppe übernimmt dieund unterstützt damit die Vermarktung von "", der wöchentlichen "Zeit Doctor"-Seite in der "Zeit", von "", "" und "". "Der Zeit Verlag hat seine Kompetenz im Bereich Gesundheit in den letzten Jahren deutlich ausgebaut, nicht zuletzt durch die erfolgreiche Einführung von 'Zeit Doctor'", so Matthias Weidling, Gesamtanzeigenleiter des Zeit Verlags. "Wir freuen uns, dass wir mit BM Brand Media einen starken Vermarktungspartner an unserer Seite für diese Themen haben." Neben den hauseigenen Frauenmagazinen des Jahreszeiten Verlags, "Für Sie", "Petra" und "Vital", bekommt BM Brand Media ab März noch einenins Portfolio – das vierteljährlich erscheinende MagazinKino-Vermarkterhat seit dem 1. Februar einensoll sich schwerpunktmäßig um Kunden aus den Branchenkümmern.Zuletzt war Placias Pereiro vier Jahre als Senior Key Account Manager bei Burda Forward in der Online-Vermarktung tätig. Seine berufliche Karriere startete er bei G+J Entertainment Media.