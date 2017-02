Mindshare für Gender Equality, großes Marken-Misstrauen

Die Media-Agentur Mindshare setzt sich mit einem weltweiten Aktionstag für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Außerdem: Laut Havas-Studie würden Konsumenten den Großteil aller Marken nicht vermissen. ProSiebenSat.1 will mit 7Screen wachsen.



Die zur GroupM gehörende Media-Agenturtrommelt für die. Am morgigen Mittwoch wollen die rund 7.000 Mitarbeiter in 116 Büros – verteilt auf 86 Länder in Nord- und Südamerika, Europa, Nahost, Afrika und Asien – ein Zeichen setzen, indem sie zeitgleich einenfeiern. In Deutschland wird die Gender-Debatte durch Vorträge, Diskussionen, Live-Schaltungen in andere Länder und eine Ausstellung zum Thema "Geschlechtergleichstellung in der Werbung" mit Leben gefüllt. "gehören zu den Kernthemen unserer globalen Unternehmenskultur", sagt Sebastian Hupf, CEO von Mindshare Germany. "Mit dem Mindshare Day binden wir die Mitarbeiter aktiv in die Weiterentwicklung des Diversity-Managements ein."an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg sind nach Agenturangaben. Unlängst wurde Katja Anette Brandt als CEO für die DACH-Region berufen. Im Rahmen seiner Employer-Branding-Strategie betont Mindshare die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben mit Hilfe von. Vorgesetzte ermunterten Frauen und Männer gleichermaßen, Elternzeit in Anspruch zu nehmen, so Mindshare. Der Mindshare Day ist eine jährliche Veranstaltung, bei der seit 2015 weltweit jedes Mindshare-Büro dazu aufgerufen ist, einen Tag einem speziellen Thema zu widmen.Das nennt man wohl: Laut der globalen Studie "" dererwarten 75 Prozent der Konsumenten, dass Marken einenleisten – doch nur 40 Prozent glauben, dass Marken dies auch wirklich tun. Für 74 Prozent aller Marken gilt laut der Umfrage: Wenn sie verschwinden würden, wäre es den Menschen egal. Havas lässt für "Meaningful Brands" jedes Jahr die funktionalen, persönlichen und gesellschaftlichen Benefits von Marken untersuchen. Pro Marke werden dabei 13 verschiedene Aspekte bewertet. In 33 Ländern wurden insgesamt 300.000 Menschen zu 1.500 Marken befragt, in Deutschland waren es 50.000 Interviews zu 124 Marken.Alskonnten sich diese zehn platzieren:, YouTube, Samsung, Mercedes Benz, Nivea, Microsoft, Ikea und Lego. Diebilden:, Lufthansa, BMW, Lego, Amazon, Samsung, WhatsApp, Ravensburger, Aldi, Lidl, Nivea, Ebay und Ratiopharm. Erstmals ließ Havas in diesem Jahr auchabfragen. Demnach ewarten 84 Prozent der Konsumenten, dass Marken eigene Inhalte produzieren. Allerdings werden rundbewertet. In Deutschland liegt dieser Wert mit 67 Prozent sogar noch höher.will seinenenger mit dem TV- und Online-Geschäft beiverzahnen. "Mit DOoH stellen wir unseren Werbekunden neben dem klassischen TV, dem Online-Video auf dem PC, dem Video auf dem mobilen iPad oder dem Smartphone ein fünftes Element zur Verfügung, das sich optimal in eine Bewegtbild-Strategie integrieren lässt", sagt SevenOne-Geschäftsführer Thomas Port in einem Interview mit dem Fachdienst "new business". Ports erklärtes Ziel: über die öffentlichen Screensundzu erreichen. Zum März übernimmt Reinhard Risse die 7Screen-Geschäftsführung zusätzlich zu seiner Funktion als Director Online Sales bei SevenOne ( DWDL.de berichtete ). Als mittelfristiges Ziel gibt Port aus, die "und dabei jede Zielgruppe bedienen zu können." 2016 haben über 30 Kunden wie Ferrero, Microsoft, Siemens, Samsung, WDR oder ZDF das 7Screen-Portfolio belegt, 2017 sollen es 50 Kunden werden.Anlässlich des gestrigenhat, die Vereinigung der europäischen TV- und Radiovermarkter, die spezifischen Stärken der Gattung Hörfunk hervorgehoben undformuliert: Spots im Radio seien der Forschung zufolge wirksam, egal ob der Hörer aktiv lausche oder sich nur passiv berieseln lasse. Audio bieteund fördere das. Radio erreiche Konsumenten in wesentlichen Momenten, in denen Bildschirme dazu nicht in der Lage seien. Radio verstärke im Mediamix die Wirkung anderer Medien. Radio biete denund sei alsunschlagbar. Radio helfe Marken bei ihrem schnellen Wachstum. Diehat den 13. Februar seit 2011 zum World Radio Day erklärt.