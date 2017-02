Matthias Wahl wird RMS-Chef, ARD sucht Media-Agenturen

Radiovermarkter RMS hat einen Nachfolger für Florian Ruckert gefunden: BVDW-Präsident Matthias Wahl übernimmt ab Mai. Außerdem: Die ARD bittet zum Media-Pitch um 12 Millionen Euro Jahresetat. YouTube stellt nicht überspringbare 30-Sekunden-Spots ein.



© YouTube YouTube macht Schluss mit 30-Sekündern: Von 2018 an wird die Videoplattform keine Werbespots dieser Länge mehr anbieten, die nicht überspringbar sind. Stattdessen, so die Google-Tochter, werde man sich auf Werbeformate konzentrieren, die "sowohl für Nutzer als auch für Werbekunden gut funktionieren". Neben den Video-Ads, die der Nutzer nach einigen Sekunden überspringen kann, sollen dazu dem Vernehmen nach auch nicht überspringbare Spots zwischen sechs und 20 Sekunden Länge gehören. Laut einer aktuellen Forschung des Media-Networks IPG greifen zwei Drittel aller YouTube-Nutzer zur Skip-Funktion, wann immer sie verfügbar ist.





Vonzu: Fürändert sich ab Mai weit mehr als nur ein Buchstabe. Der langjährige Online-Vermarktungsprofi und amtierende Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) wird– und folgt damitnach, der im Sommer 2016 seinen Abgang für dieses Jahr in Aussicht gestellt hatte. Bei der Gesellschafterversammlung der RMS am Montag erhielt der 57-jährige Wahl ein. Zuletzt war er Sprecher der Geschäftsführung bei OMS, dem Online-Vermarkter regionaler Tageszeitungen, der im vorigen Jahr von Ströer übernommen worden war. Die RMS ist ihm freilich nicht unbekannt: Von 1996 bis 2001 war Wahl dort bereits Geschäftsführer Verkauf."Ich freue mich sehr, nach spannenden Jahren im reinen Onlinegeschäft", sagt Wahl. "Dieses Medium hat für mich nichts von seiner Faszination verloren und steht aktuell an der Schwelle zu einem. Zur Alleinstellung des Radios beim Thema Reichweite gesellen sich nun zahlreiche digitale Audioangebote. Deren Nutzung wächst dynamisch und innovative Plattformen fürdurchdringen alle Lebensbereiche. Das Potenzial für den Werbemarkt ist riesig." In seiner Funktion als RMS-Aufsichtsratsvorsitzender lobt FFH-Chef Hans-Dieter Hillmoth Wahls "exzellente Kenntnisse des Radiomarktes, die er durch seine Kompetenzen in der Digitalvermarktung optimal" ergänze. Auch das Lob für den scheidenden RMS-Boss, der mit Auslaufen seines Vertrags im Juni geht, darf natürlich nicht fehlen: "Florian Ruckert hat, gemeinsam mit seinem Team, RMS zukunftsfähig aufgestellt – auch für künftiges Wachstum im konvergenten Audiomarkt", so Hillmoth.Die: Unter Federführung deshaben sechs Anstalten, ein Vermarkter und eine Programmdirektion gemeinsam ihrenausgeschrieben (Aktenzeichen: BR-2017-0003). Gesucht werden insgesamt, mit denen eine Rahmenvereinbarung über "Mediaforschung und Analyse, Mediaberatung, -planung, -einkauf, -kontrolle, -abrechnung sowie Optimierungsmaßnahmen, Reportings, Controlling und in Einzelfällen Herstellung von Werbematerialien" geschlossen werden soll. Dabei geht es sowohl umals auch umDas Mindestauftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung liegt laut Ausschreibung bei ca., wovon 3 Millionen Euro auf Gegengeschäfte entfallen sollen. Die Vertragsperiode läuft vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2019 und kann maximal zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Ausgeschlossen vom Pitch sind alle Media-Agenturen, die für die "Bewerbung von Fußballsendungen" verantwortlich sind. Dies bezieht sich laut Ausschreibung auf "Product-Placement-Inszenierungen und crossmediale Kooperationen mit Werbekunden, für Lizenzprodukte, Logoauswertungen, Marken- und Musikkooperationen sowie für den Musikverlag El Cartel Music verantwortlich. Elbracht berichtet an El-Cartel-Geschäftsführer Andreas Kösling. Im Hause ist er bereits seit 2007: zunächst beim Sender RTL II im Special Marketing, später ab 2010 bei El Cartel Media in den Abteilungen Sonderwerbeformen und Media Sales, dort zuletzt als stellvertretender Leiter. Elbrachts Vorgänger als Leiter Brand Partnership & Entertainment,, geht nach Unternehmensangaben "auf eigenen Wunsch", soll RTL II jedoch "bis auf weiteres als Berater und Projektleiter" verbunden bleiben., Geschäftsführer des Tageszeitungsvermarkters, will bis zum Jahresende auf alle Disposysteme seiner Mitgliedsverlage zugreifen undabwickeln. "", so Genzlingers leicht großspurige Ankündigung im "Horizont"-Interview. Außerdem hat es der Score-Media-Chef auf die ZMG, den Gattungsmarketing-Dienstleister der Tageszeitungen, abgesehen: "Wir brauchen Marktforschung und die Möglichkeit, Werbewirkungsnachweise zu erbringen. Das dafür nötige Geld und die Manpower fließen momentan aber noch in die ZMG." Nach eigenen Angaben hat Score Media im vierten Quartal 2016 insgesamt 65 Kampagnen umgesetzt und das Jahr mit einemabgeschlossen.