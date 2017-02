"Hallo Papa, ich liebe jetzt Julian F.M. Stoeckel"

© RTL II

Bei RTL II heißt es neuerdings "Ich liebe einen Promi". Ganz ernst gemeint ist das freilich nicht, denn die vermeintliche Liebe ist für die Kandidaten der neuen Show eher Mittel zum Zweck. Erst recht, wenn plötzlich Julian F.M. Stoeckel auf der Matte steht...

Stellen Sie sich vor, Ihr bislang als Frauenheld verschriener Sohn stellt Ihnen seine neue Liebe vor – und es ist Julian F.M. Stoeckel. Vermutlich würden Sie ähnlich erstaunlich dreinblicken wie der Vater des 27-jährigen Studenten Christian, der sich plötzlich mit genau dieser Situation konfrontiert sieht und dem Paradiesvogel als Schwiegersohn in spé in einer Hotel-Lobby gegenübersitzt. Klingt absurd, ist es auch. Vor allem aber ist das alles natürlich bloß ein großer Spaß, den sich RTL II und die Produktionsfirmen Ulmen TV und Riverside Entertainment erlauben.

"Ich liebe einen Promi" nennt sich das neue Format, in dem die Kandidaten ihren Familien und Freunden 48 Stunden lang glaubhaft vormachen müssen, dass sie mit einem Prominenten zusammen sind. Bei den Promis handelt es sich vor allem um ehemalige Dschungel-Bewohner, denn in den kommenden Wochen sind unter anderem auch noch Walter Freiwald, Micaela Schaefer und Jenny Elvers mit dabei. Den Kandidaten der Auftakt-Folge hat es aber vermutlich am härtesten erwischt, schließlich muss er ganz nebenbei auch noch erklären, dass plötzlich ein Mann mit Hang zu Schmuck und ausgefallener Mode sein Herz erobert hat.

Das erledigt besagter Christian in der Hoffnung auf das Preisgeld dann auch recht tapfer und vor allem so authentisch, dass selbst sein bester Freund mit der Zeit kaum noch einen Zweifel an der überraschenden Neuorientierung hat. Schwieriger ist es da schon, die Ex-Freundin vom neuen Liebesglück zu überzeugen. Stoeckel macht es ihr allerdings auch nicht gerade einfach, sich mit der Situation anzufreunden. "Christian sagt, dass der Sex mit einem Mann besser ist als das, was er mit dir hatte", gibt der ihr zu schonungslos verstehen, während diverse versteckte Kameras das skurrile Geschehen für die Nachwelt festhalten.



So geht das dann auch weiter. Christians Fußballer-Kollegen machen mit Julian F.M. Stoeckel ebenso Bekanntschaft wie sein Vater und dessen Lebensgefährtin – und die stößt freilich nicht immer auf sofortige Gegenliebe. "Ich kann die größte Diva der Welt sein, die schlimmste Nervensäge und der schlimmste Albtraum, den du dir vorstellen kannst", lässt der schrille C-Promi gleich zu Beginn ausrichten und verspricht damit ganz sicher nicht zu viel, denn mit der Zeit reagiert auch Kandidat Christian zunehmend dünnhäutig. Spätestens jetzt wird klar, dass die zu bewältigende Aufgabe keineswegs das "Kinderspiel" ist, von dem er anfänglich noch spricht.

Tatsächlich weiß Julian F.M. Stoeckel seine Rolle in der Auftakt-Folge ziemlich gut auszufüllen, sodass "Ich liebe einen Promi" im Reich der trashigen Formate mit versteckter Kamera sicher zu den besseren zählt. Die stets ähnliche Aufgabenstellung birgt allerdings die Gefahr, dass sich die unterhaltsame Idee, die der Show zugrunde liegt, relativ schnell abnutzt. Zum unterhaltsamen Abschluss des Rosenmontags taugt die Sendung aber allemal.

RTL II zeigt "Ich liebe einen Promi" montags um 23:15 Uhr.