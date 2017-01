ARD & ZDF zeigen immerhin Handball-Höhepunkte

© ARD/ZDF/DWDL

Während sich Sky die Live-Rechte an der Handball-WM gesichert hat, können ARD und ZDF immerhin Höhepunkte der Spiele zeigen. Mit dem Rechteinhaber konnte nun zumindest diesbezüglich eine Einigung erzielt werden.

Kurz vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat sich SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit dem Rechteinhaber Be In Sports doch noch einigen können. Die Öffentlich-Rechtlichen können damit zumindest in beschränktem Umfang in ihren Nachrichten- und Sportsendungen über die WM-Spiele berichten. Wer die Spiele live sehen möchte, muss sich dagegen ein Sky-Abo zulegen.

Vor wenigen Wochen war das Angebot von ARD und ZDF abgelehnt worden, weil die Handball-WM durch die übliche Satellitenverbreitung teilweise auch im Ausland frei zu empfangen gewesen wäre. Für beide Sender sei die Forderung nach einer kompletten Verschlüsselung der Satellitenverbreitung allerdings inakzeptabel gewesen, weil eine frei zugängliche Ausstrahlung und Verbreitung zum Grundauftrag gehöre und dem europäischen Grundsatz des "free flow of information" entspreche.

Zudem sei aufgrund der späten Rückmeldung mit Blick auf Organisation und Logistik ein Zeitpunkt erreicht worden, an dem Live-Übertragung aus Katar "in der von ARD und ZDF gewohnten Qualität nicht mehr garantiert werden konnten", hieß es von Seiten der Sender. Kurz vor dem Jahreswechsel - und damit quasi in letzter Sekunde - hatte sich stattdessen Sky die Rechte an der Handball-Weltmeisterschaft gesichert. Der Bezahlsender wird die meisten Spiele zwar kostenlos im Netz zeigen, die Spiele der Nationalmannschaften aus Deutschland und Österreich jedoch ausschließlich zahlenden Abonnenten zugänglich machen.