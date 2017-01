Rechte vergeben: Handball-EM bleibt im Free-TV

© ARD/ZDF

Nachdem ARD und ZDF in diesem Jahr keine Live-Bilder der WM zeigen durften, werden sie bei der Mitte Januar in Polen stattfinden Handball-EM wieder mit dabei sein. Die Sender erwarben auch die Rechte für das Turnier im Jahr 2018.

Nachdem ARD und ZDF zu Jahresbeginn auf die Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft eher unfreiwillig verzichten mussten, gibt's nun zumindest eine Einigung bezüglich der kommenden beiden Europameisterschaften. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat die exklusiven Medienrechte für die EM der Männer in den Jahren 2016 in Polen sowie 2018 in Kroatien erworben. Die Sender werden sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Höhepunkte der beiden Turniere übertragen.

"Handball hat eine lange Tradition in Deutschland und ist eine der erfolgreichsten TV-Sportarten", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Nachdem das junge Team in der Qualifikation mit sehr guten Leistungen überzeugt hat, freuen wir uns, die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der kommenden EHF EURO in Polen und bestenfalls auch 2018 in Kroatien in den Programmen und Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kompetent und umfassend präsentieren zu können." ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz "Wir sehen den Übertragungen von beiden kommenden Handball-Europameisterschaften mit Beteiligung der deutschen Handball-Nationalmannschaft in unseren frei empfangbaren Programmen mit Freude entgegen, da der Handball-Sport bei sportlichen Großereignissen dieser Art ein TV-Highlight ist und wir dies daher gerne in unseren Sportangeboten zeigen."

Ausgehandelt wurde der Vertrag mit Infront Sports & Media. Dort zeigte man sich ebenfalls zufrieden: "Dank der Zusammenarbeit mit SportA können sich die deutschen Fans bei den kommenden Turnieren auf umfassende Free-TV-Berichterstattung freuen. Die EHF EURO kann damit ihre Präsenz und Reichweite in diesem wichtigen europäischen Markt signifikant steigern", erklärte Stephan Herth, Executive Director Summer Sports von Infront.

Die diesjährige Handball-WM war überraschend ins Pay-TV zu Sky gewandert. Die Al-Jazeera-Tochter Be In Sport, die für die Rekordsumme von rund 80 Millionen Euro die weltweiten Fernsehrechte an der diesjährigen und der kommenden Weltmeisterschaft erwarb, hatte sich zuvor um das Interesse anderer Sender im Ausland gesorgt, wo die Handball-WM verschlüsselt im Pay-TV zu sehen ist. ARD und ZDF waren daher Ende vergangenen Jahres zähneknirschend aus dem Rechte-Poker ausgestiegen. Bei den kommenden beiden Europameisterschaften sind sie nun aber zumindest wieder an Bord.