Neue Sitcom des "King of Queens" läuft bei Amazon

© Amazon

Mit "Kevin can wait" feierte Kevin James in diesem Herbst sein Sitcom-Comeback im US-Fernsehen. Hierzulande hat sich nun Amazon die Rechte gesichert und wird die ersten Folgen noch in diesem Jahr zeigen.

Am 20. Dezember bringt Amazon Prime Video "Kevin can wait" mit Kevin James nach Deutschland und Österreich. Dann stellt Amazon die ersten drei Folgen der in diesem Herbst gestarteten Sitcom zum Abruf bereit, danach gibt's im Wochentakt immer dienstags eine neue Episode. Produziert und vertrieben wird "Kevin can wait" von Sony - Erstzugriff hätte hierzulande also durch Output-Deals die RTL-Gruppe gehabt. Dort gibt's aber auf den größeren Sendern bekanntlich keine Plätze für US-Sitcoms.

In "Kevin can wait" spielt Kevin James einen gerade frisch pensionierten Polizisten, der sich darauf freut, endlich Zeit für sich und seine Kumpel zu haben. Doch dann verkündet seine älteste Tochter Kendra (Taylor Spreitler), dass sie ihr Studium hinschmeißt, um ihren Verlobten Chale (Ryan Cartwright) zu unterstützen. Kevin weiß, dass sie nur weiter in der Schule bleibt, wenn er beide in sein Haus einziehen lässt. Das Vergnügen muss warten. Seine Familie gibt jetzt den Takt vor.

Neben Kevin James sind Erinn Hayes ("New Girl") als seine Ehefrau Donna sowie Taylor Spreitler, Mary-Charles Jones und James DiGiacomo als deren Kinder Kendra, Sara und Jack zu sehen. Ryan Cartwright ("The Big Bang Theory") übernimmt die Rolle von Kendras Verlobtem Chale, Kevins Bruder Kyle wird von Gary Valentine ("King Of Queens") gespielt. Leonard Earl Howze ("My Name Is Earl") und Lenny Venito ("Curb Your Enthusiasm") spielen Goody und Duffy, zwei ebenfalls pensionierte Kollegen von Kevin.

Amazon hat unterdessen auch den Termin für die deutsche Fassung der zweiten Staffel seiner Eigenproduktion "The Man in the High Castle" bekannt gegeben, die im US-Original am heutigen Freitag ihre Premiere feiert. Die Synchronfassung steht dann am 13. Januar zum Abruf bereit.