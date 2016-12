Dendemann verlässt das "Neo Magazin Royale"

© Screenshot ZDF

Mit einer musikalisch geprägten Ausgabe hat sich Dendemann nach zwei Jahren als Teil des "Neo Magazin Royale"-Ensembles verabschiedet. Zusammen mit vielen Stars der Szene wurde noch einmal die deutsche Rapgeschichte nacherzählt.

Die letzte Ausgabe des "Neo Magazin Royale" des Jahres war zugleich die letzte Sendung mit Dendemann. Der Rapper hat sich nach knapp zwei Jahren mit insgesamt 65 Folgen dazu entschieden, die wöchentliche Late-Night-Show mit Jan Böhmermann zu verlassen. Sechs Jahre nach "Stumpf ist Trumpf" will sich der Musiker nun stattdessen auf die Produktion eines neuen Albums konzentrieren.

Dendemanns Abschied vom "Neo Magazin Royale" wurde während der kompletten Sendung umfangreich gewürdigt - so bekam der Rapper etwa ein eigenes Opening spendiert und durfte auch sonst zusammen mit seiner Band noch einmal zeigen, was er kann. Unterstützung erhielt er dabei unter anderem von bekannten Größen der Hip-Hop-Szene wie Fettes Brot, Kollegah, Deichkind, Eko Fresh, Prinz Pi und MoTrip.





Aber auch Carolin Kebekus und Olli Schulz gaben sich in Dendemanns Abschiedsshow die Ehre und wirkten im zweiten Teil der Deutschrap-Geschichte mit. Böhmermann selbst präsentierte dazwischen zusammen mit Konstantin Gropper von Get Well Soon und Kat Frankie einen Abschiedssong, nachdem er sich auf sehr sehenswerte Weise zusammen mit Oli.P, Bürger Lars Dietrich und Nana an "Stumpf ist Trumpf" im Barbershop-Style versucht hatte.

Ein großes Star-Aufgebot also - doch die Frage, wer im kommenden Jahr im "Neo Magazin Royale" den Ton angeben wird, blieb zunächst unbeantwortet. Zunächst steht aber ohnehin eine Pause an: Erst Anfang Februar wird sich Jan Böhmermann mit seiner ZDFneo-Show auf dem Bildschirm zurückmelden.

