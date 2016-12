Pfefferkorn löst Lukas an Spitze der "TV direkt" ab

© DWDL/Funke © Funke Mediengruppe

Carsten Pfefferkorn ist zurück im Programmie-Business: Der langjährige Chefredakteur u.a. des "Gong" übernimmt die Chefredaktion der Funke-Titel "TV direkt" und "nurTV". Katharina Lukas geht nach 20 Jahren von Bord.

Carsten Pfefferkorn, der mehr als zehn Jahre Chefredakteur der Zeitschriften "Gong", "Bild & Funk", "Super TV" und "Die 2" war, im Zuge der Neuordnung der Zuständigkeiten im Programmie-Bereich nach der Übernahme der Springer-Titel aber zum "Chefredakteur für besondere Aufgaben" wurde und sich um andere Entwicklungsprojekte kümmerte, ist zurück im Programmie-Bereich: Er übernimmt zum Beginn des neuen Jahres die Chefredaktion von "TV direkt" und "nurTV". Er folgt auf Katharina Lukas, die "TV direkt" vor 20 Jahren entwickelt hat.

"Für ihre herausragende Leistung möchten wir Katharina Lukas großen Dank aussprechen", sagt Michael Geringer, Geschäftsführer der FUNKE Zeitschriften. "Sie hat TV direkt vor 20 Jahren entwickelt und zur zweitgrößten Programmzeitschrift an deutschen Kiosken gemacht. Damit steht ihr Name für einen einzigartigen Erfolg, der in dieser Langfristigkeit seinesgleichen sucht."

Doch nicht nur redaktionell gibt's Änderungen, auch auf Verlagsseite wird neu sortiert. Neuer Verlagsleiter der beiden Titel wird Jörg Tobuschat. Er kommt von Ringier Axel Springer Schweiz, wo er Mitglied der Geschäftsleitung und Verlagsgeschäftsführer für Programmzeitschriften war. Er bildet eine Doppelspitze gemeinsam mit Stephan Zech, gemeinsam verantworten sie neben "TV direkt" auch noch "TV Digital". Malte Peters, der bislang für "TV direkt" verantwortlich war, soll sich stattdessen auf den Ausbau des Digitalgeschäfts konzentrieren. Michael Geringer: "'TV direkt' ist unser größter Titel für Free-TV-Programme. 'TV Digital' ist unsere Speerspitze im Bereich Pay-TV und Digitales Fernsehen. Von Stephan Zech und Jörg Tobuschat erwarten wir, dass sie diese unterschiedlichen Positionierungen in gemeinsamer Verantwortung noch besser auf den Markt ausrichten und der Erfolgsgeschichte beider Titel ein neues Kapitel hinzufügen."