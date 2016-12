Netflix sichert sich Shah Rukh Khans Bollywoodfilme

© CC BY-SA 3.0 HeychKay, Netflix

Der größte Filmstar Indiens schließt einen exklusiven Deal mit Netflix und sorgt dafür, dass alle Abonnenten des Streamingdienstes alle seine künftigen Produktionen zu sehen bekommen. Auch alte Filme sollen mit ins Sortiment genommen werden.

Die Bollywood-Legende Shah Rukh Khan ist für mindestens drei Jahre einen Deal mit Netflix eingegange, der dem SVoD-Anbieter die weltweiten Streaming-Rechte für all kommenden Filme einräumt, die von seiner Produktionsfirma Red Chillies Entertainment realisiert werden. Obendrauf werden aber auch ältere Filme von ihm zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise "Happy New Year", "Dilwale" und "Om Shanti Om". Eine der neusten Produktionen, die im Deal enthalten ist, ist "Dear Zindagi" von Gauri Shinde ("Englisch für Anfänger"), der erst am 25.11 in den Kinos Indiens landete.

"Shah Rukh Khan ist der meistgefragte Schauspieler in der indischen Filmindustrie und spielt eine große Rolle darin, das indische Kino in der Welt bekannt zu machen", sagt Netflix-Chef Ted Sarandos. "Sein Spitzname 'King Khan' spricht Bände über seinen Status als kulturelle Ikone und über die unglaubliche Popularität seiner Filme bei Zuschauern, die weltweit angesiedelt sind." Shah Rukh Khan ergänzt: "Red Chillies prescht auf dem internationalen Markt voran. Zum ersten Mal werden unsere großartigen Geschichten überall auf der Welt bei Netflix verfügbar sein und damit jegliche geographischen Grenzen überschreiten. Sie warten darauf, von jedermann entdeckt zu werden. Egal wo unsere Fans auch stecken, sie müssen nicht mehr darauf warten."

Netflix schielt damit auf die zahlreichen Fans des 51-Jährigen Shah Rukh Khan - alleine auf Facebook folgen ihm knapp 22 Millionen Menschen, auf Twitter sind es beinahe 23 Millionen. Hierzulande ist Khan eigentlich als "Botschafter" für den neuen Bollywood-Sender Zee.One im Einsatz.