Vertrag verlängert: Kai Pflaume bleibt der ARD erhalten

Kai Pflaume wird auch in den kommenden drei Jahren für die ARD im Einsatz sein. Die Zusammenarbeit zwischen dem Moderator wurde um drei Jahre verlängert. Für die Zukunft sind weitere Einsätze in der Primetime und am Vorabend geplant.

Seit knapp sechs Jahren ist Kai Pflaume nun schon als Moderator bei der ARD tätig - und wie jetzt bekannt wurde, werden auch noch einige weitere hinzukommen. Wie die ARD am Freitag bestätigte, haben sich Pflaume und der Sender auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt.

Demnach bleibt der Moderator für drei weitere Jahre exklusiv bei der ARD. "Kai Pflaume und Das Erste - ich kann mir auch eine Silberhochzeit vorstellen", sagte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber. Und Kai Pflaume ergänzte: "Das Erste und ich - nur in meiner Ehe läuft's noch besser."

Tatsächlich war Pflaumes Wechsel von Sat.1 zur ARD vor einigen Jahren eine weise Entscheidung: Im Ersten moderiert er inzwischen mit "Klein gegen Groß" nicht nur eine der erfolgreichsten Samstagabendshows, sondern konnte jüngst mit "Wer weiß denn sowas?" auch am Vorabend große Quoten-Erfolge feiern.

Unterdessen steht wohl auch Jörg Pilawa vor einer Verlängerung seines Ende des Jahres auslaufenden Vertrags. Im Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" hat Thomas Schreiber jedenfalls schon mal erklärt, mit Pilawa gerade ein neues Format zu entwickeln. Zugleich erklärte er, dass dessen Präsenz am Samstagabend noch ausgebaut werden soll.