RTL Nitro führt zusätzlichen Crime-Sendeplatz ein

© RTL Nitro

Ab Januar geht's bei RTL Nitro nicht nur montags mörderisch zu, sondern auch am Freitagabend. Der Sender testet "Medical Detectives" auf einem zusätzlichen Sendeplatz - vie zu verlieren hat man dort momentan allerdings nicht.

Für RTL Nitro gehört "Medical Detectives" zu den großen Quoten-Hits: Wenn der Männersender die Doku-Reihe über "Geheimnisse der Rechtsmedizin" ausstrahlt, dann sind stets hohe Zuschauerzahlen sicher. Erst in dieser Woche schnellte der Marktanteil in der Zielgruppe im Laufe des Abends auf bis zu 5,5 Prozent nach oben, was mehr als dem Dreifachen des Senderschnitts entspricht. Kein Wunder also, dass RTL Nitro diesen Erfolg gerne ausweiten möchte.

Mit Beginn des neuen Jahres führt der Sender zusätzlich zum bewährten Montags-Termin einen weiteren Sendeplatz für "Medical Detectives" ein. Am Freitagabend, wo zuletzt "Formel Eins" und "Das ist Deutschland" schwache Quoten verzeichneten, wird RTL Nitro vom 6. Januar an jeweils ab 20:15 Uhr Doppelfolgen von "Medical Detectives" ins Programm nehmen. Um 22:00 Uhr folgt schließlich eine Folge der Reihe "Anwälte der Toten", ehe zu später Stunde noch einmal beide Formate wiederholt werden.

Der zusätzliche Sendeplatz macht aus Sicht des Senders auch deshalb Sinn, weil ab Sommer eine Fußballsendung den quotenstarken Sendeplatz am späten Montagabend übernehmen wird. Vor einigen Monaten hatte sich RTL Nitro überraschend die Rechte für die Montags-Zusammenfassungen aller Partien der 1. und 2. Bundesliga gesichert. Senderchef Oliver Schablitzki kündigte in diesem Zusammenhang bereits an, mehr als eine "pure Zusammenfassung des gesamten Spieltags" bieten zu wollen.