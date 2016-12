Schweizer: "Habe dem Format Gefallen getan"

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Am Tage der Ausstrahlung machte Jochen Schweizer seinen Ausstieg aus der "Höhle der Löwen" bekannt – und überraschte damit nicht nur den Sender, sondern auch die übrigen "Löwen", wofür er von Frank Thelen kritisiert wurde. In der "Bild" rechtfertigt sich Schweizer nun.

Nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung der letzten Ausgabe "Die Höhle der Löwen" ließ Jochen Schweizer Anfang November die Katze aus dem Sack und verkündete, auch zur Überraschung der "Löwen"-Kollegen und des Senders Vox, seinen Abschied von der erfolgreichen Investoren-Show, der Schweizer seit der ersten Folge angehörte. Für die Wahl des Zeitpunktes musste sich Schweizer allerlei Kritik gefallen lassen. Gegenüber der "Bild" äußerte sich Jochen Schweizer nun erstmals selbst zu den Vorwürfen.

"Ich glaube, ich habe dem Format einen großen Gefallen getan, meinen Ausstieg am Tag der letzten Ausstrahlung zu verkünden", rechtfertigt Schweizer sein Handeln in der Boulevardzeitung. "Außerdem wird das Format nochmal mehr Interesse generieren, wenn es einen neuen Löwen oder eine Löwin gibt, das hat einen Neuigkeitswert", meint Schweizer. Noch ist unklar, wer künftig Schweizers Platz in der "Höhle der Löwen" einnehmen wird. Klar ist nur, dass alle anderen vier Löwen dem Format auch im kommenden Jahr ihre Treue erweisen werden.

Kritisiert wurde Schweizer für den Zeitpunkt seiner Ausstiegsbekanntmachung insbesondere von Frank Thelen, der wie Schweizer seit der ersten Staffel an Bord ist. "Wie Jochen jetzt aus der Sendung abgegangen ist, war meiner Meinung nach nicht fair", sagte Thelen kurz nach Bekanntwerden im Anschluss an die letzte Folge. "Natürlich kann er den Zeitpunkt seines Ausstiegs selbst wählen, aber er hätte wenigstens die Ausstrahlung der letzten Folge abwarten können. Wie das jetzt abgelaufen ist, war ihm seine Mitteilung wohl wichtiger als die Gründer der letzten Folge", so Thelen.

Diese Sichtweise kann Schweizer offensichtlich nicht ganz nachvollziehen. "Konkret zu Franks Vorwurf: Ich hatte mir überlegt, wie ich dem Format zum Abschied noch einmal zusätzliche Quote bescheren könnte – und tatsächlich wurde die Nachricht von meinem Ausstieg in den wenigen Stunden bis zum Beginn der Ausstrahlung der letzten Folge von über 500 Online-Medien und tags darauf von hunderten Printmedien aufgegriffen", erklärt Schweizer seine Sichtweise. "Letztendlich ist es meine Sache, wann ich meine Entscheidung kommuniziere".

In dem Interview mit der "Bild" dankte Schweizer auch noch einmal dem Sender und der Produktion für die spannenden Erfahrungen und den Umstand, das Format mit geprägt haben zu dürfen. "Ich wollte das erleben und ich wollte erfolgreich damit sein – ich glaube sagen zu können, dass es genau so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte", meint Schweizer. "Ich habe geliefert, was ich leisten konnte, ohne mich dabei zu verbiegen. Und dann kommt aber der Punkt, an dem man sich neue Ziele setzt", erklärt Schweizer seinen Ausstieg, den er bereits im November mit der Konzentration auf seine Eventarena begründete.