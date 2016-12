Erster Einblick in Schweighöfers "You are wanted"

© Amazon

Amazon hat einen ersten kurzen Trailer für seine erste deutsche Eigenproduktion "You are wanted" veröffentlicht. Die sechs Episoden der Serie von und mit Matthias Schweighöfer werden im März kommenden Jahres veröffentlicht.

Im März 2017 wird mit "You are wanted" die erste deutsche Serien-Eigenproduktion von Amazon zum Abruf bereit stehen. Einen kurzen Einblick, was man zu erwarten hat, gewährt Amazon aber jetzt schonmal mit der Veröffentlichung eines kurzen Trailers und des Key-Arts der Serie, bei der Matthias Schweighöfer als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent agiert. Neben Schweighöfer führte auch Bernhard Jasper Regie, die Autoren Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf zeichnen für das Drehbuch verantwortlich.

Schweighöfer spielt den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, der brutal aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.