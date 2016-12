Auch "The Voice Kids" rückt auf den Sonntagabend

© Sat.1

Nachdem sich "The Voice" am Sonntagabend gut geschlagen hat, wird auch der Ableger "The Voice Kids" im kommenden Jahr auf den neuen Show-Sendeplatz von Sat.1 wechseln. Los geht's mit der fünften Staffel im Februar.

Sat.1 ist weiterhin gewillt, dauerhaft am Sonntagabend als neuem Show-Sendeplatz festzuhalten. Über die Feiertage laufen zwar zunächst Filme, am 8. Januar übernimmt dann aber wie bereits bekannt zunächst das neue Format "Duell der Stars - Die Sat.1-Promiarena" den Sendeplatz. Fürs Frühjahr ist dann schon die deutsche Adaption von "Little Big Shots" mit Thomas Gottschalk angekündigt. Und dazwischen passt noch eine neue Staffel von "The Voice Kids", wie Sat.1 nun offiziell bestätigte.

Die fünfte Staffel der Castingshow geht demnach am 5. Februar an den Start und wird dann immer sonntags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Dann gibt's zum ersten Mal auch die neue Jury-Besetzung zu sehen: Statt Lena Meyer-Landrut wird dann das Mutter-Tochter-Gespann Nena und Larissa Kerner den weiblichen Part der Coaches übernehmen. Weitere Coaches sind Mark Forster und Sasha. Moderiert wird die Sendung wieder von Thore Schölermann, der erstmals von Debbie Schippers unterstützt wird - selbst im Jahr 2013 Finalistin bei "The Voice of Germany".

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Der Sat.1-Sonntag gehört großen Familien- Shows: Nach dem tollen Erfolg von 'The Voice of Germany' am Sonntag, kann es für 'The Voice Kids' mit unserem Mutter-Tochter-Dreamteam Nena und Larissa selbstverständlich nur einen Tag geben: den Sonntag."