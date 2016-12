ProSieben nennt Termin für neue "Topmodel"-Staffel

© ProSieben/Richard Hübner

Auch 2017 wird ProSieben wieder auf "Germany's next Topmodel" setzen. Der Sender baut dabei auf Bewährtes: Neben Heidi Klum werden erneut Michael Michalsky und Thomas Hayo nach dem Model-Model Ausschau halten.

Auch im kommenden Jahr wird sich Heidi Klum bei ProSieben wieder auf die Suche nach "Germany's next Topmodel" begeben. Inzwischen steht auch ein Ausstrahlungstermin fest: Los geht es am Donnerstag, den 9. Februar um 20:15 Uhr - ProSieben hält somit also am bewährten Sendeplatz der von RedSeven Entertainment produzierten Castingshow fest.

In der nunmehr zwölften Staffel erhält Heidi Klum erneut Unterstützung von Michael Michalsky und Thomas Hayo. Beide haben sich schon mal auf die Suche nach Kandidatinnen begeben. "Ich habe mit Thomas zusammen in ganz Deutschland die Kandidatinnen für unsere Teams gecastet", sagt Michalsky, während Hayo von einer "großen und spannenden Aufgabe" spricht. Man habe "geballtes Modelpotenzial gefunden", so Hayo.

ProSieben dürfte unterdessen vor allem das geballte Quoten-Potenzial sehen, schließlich war "Germany's next Topmodel" im vorigen Jahr mit im Schnitt fast 17 Prozent Marktanteil so erfolgreich wie seit der sechsten Staffel nicht mehr. Im Schnitt verfolgten damals mehr als 2,6 Millionen Zuschauer die Sendung.