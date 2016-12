Viele Sondersendungen, ARD spart sich Live-Sport

© NDR

Der Anschlag in Berlin zieht zahlreiche Programmänderungen nach sich: Neben den News-Kanälen reagieren auch große Sender. So verzichtet die ARD am Nachmittag auf Wintersport und will am Vorabend einen Gottesdienst zeigen.

Am Tag nach dem Terroranschlag von Berlin haben sich zahlreiche TV-Sender dazu entschlossen, ihr Programm zu ändern. So berichten die Nachrichtensender n-tv und N24 derzeit ebenso wie der öffentlich-rechtliche Kanal Phoenix durchgehend über die Ereignisse in der Hauptstadt. Aber auch einige große Sender legen ihren Schwerpunkt am Dienstag auf die Folgen des Terrorakts: So haben etwa ARD und ZDF am Vormittag immer wieder Sondersendungen ins Programm genommen.

Das Erste sendete ab 12:00 Uhr eine Extra-Ausgabe der "Tagesschau", in der unter anderem die Pressekonferenz des Bundesinnenministers Thomas de Maizière live übertragen wurde. Im Zuge dessen entfiel auch eigentlich für 13:00 Uhr geplante die Live-Übertragung des Riesenslaloms der Damen - wer den Lauf sehen wollte, konnte jedoch auf Eurosport ausweichen, wo der Wettbewerb wie geplant gezeigt wird. Für 17:00 Uhr ist eine weitere einstündige "Tagesschau" geplant, ehe ab 18:00 Uhr im Ersten schließlich anstelle von "Gefragt - gejagt" ein Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin übertragen wird.

Hinzu kommt am Abend ein halbstündiger "Brennpunkt", der im Anschluss an die Hauptausgabe der "Tagesschau" gesendet wird. Um 20:45 Uhr wird zudem kurzfristig eine Ausgabe der Talkshow "Maischberger" gesendet, bevor ab 21:30 Uhr die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" folgt. "Die Kanzlei" entfällt im Vorfeld ebenso wie das eigentlich geplante Primetime-Special des Ablegers "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Die "Tagesthemen" werden indes um 22:15 Uhr mit einer Extra-Ausgabe auf Sendung gehen, ehe um 22:30 Uhr wie geplant die Bundesliga-"Sportschau" folgt.

Das ZDF hat unterdessen für 19:25 Uhr ein "ZDF Spezial" angekündigt, in deren Rahmen sich der Bundesinnenminister in der Sendung "Was nun, Herr de Maizière?" den Fragen von Chefredakteur Peter Frey und der Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten stellen wird. Zuvor nimmt der Sender schon für 14:00 Uhr und 16:00 Uhr "heute spezial"-Ausgaben ins Programm. Um 23:00 Uhr geht außerdem Maybrit Illner mit einer Spezial-Ausgabe ihres Talks an den Start, gefolgt von "Markus Lanz Spezial". Das RBB Fernsehen hat ebenfalls diverse Programmänderungen in Aussicht gestellt und etwa am Mittag eine Pressekonferenz übertragen. Ab 17:00 Uhr übernimmt der Sender das Signal der "Tagesschau" und zeigt ebenso wie Das Erste den Gottesdienst.

Der Privatsender RTL, der den Beginn seines Frühmagazins "Guten Morgen Deutschland" am Dienstag um eine halbe Stunde vorverlegte, hat unterdessen stündliche Newsflashes in Aussicht gestellt. Kurze Nachrichten schiebt darüber hinaus auch Sat.1 ins laufende Programm ein - und auch RTL II will immer wieder in Form von Newsflashes über den Terroranschlag berichten. Nach derzeitiger Planung sind die Ausgaben für 14:33 Uhr sowie kurz vor 18:00 Uhr geplant. Die "RTL II News" werden sich außerdem monothematisch mit der Tat beschäftigen. Auch auf Snapchat und Facebook will der Sender seine Zuschauer informieren.

