Bavaria Film legt sich einen neuen Markenauftritt zu

© Bavaria Film

Mit überarbeitetem Logo, neuem Claim und einer frischen Website will sich die Bavaria Film kurz vor Weihnachten für die Zukunft wappnen. Ins Auge fällt, dass die Filmstreifen-Anmutung fehlt - ein Relikt aus vergangenen Zeiten.

Die Bavaria Film blickt auf eine lange Geschichte zurück - damit man ihr das Alter nicht ansieht, ist in den zurückliegenden Monaten im Hintergrund fleißig am Erscheinungsbild gearbeitet worden. Für den neuen Markenauftritt, der ab sofort sichtbar ist, zeichnet Kommunikationschef Sebastian Feuß verantwortlich. "Die Bavaria Film ist eine starke Marke. Die Herausforderung ist, starke Marken zu pflegen und immer wieder neu zu beleben - damit sie stark bleiben", sagt er zu DWDL.de. "Dies wollen wir mit unserem überarbeiteten Web-Auftritt sowie einem dezenten Logo-Rebrush und einem neuen Claim erreichen und sichtbar machen."



© Bavaria Film

Das neue Logo wurde leicht überarbeitet - dabei ist auffällig, dass es fortan auf die einstige Filmstreifen-Anmutung verzichtet. "Im 21. Jahrhundert sind Filmstreifen kein zeitgemäßes Symbol für die Produktion bewegter Bilder", betont Feuß (Foto). Die bisherigen CI-Farben verwendet Bavaria Film dagegen auch weiterhin, wenngleich sie "durch eine intensivere Farbmischung den Anforderungen an moderne Gestaltung angepasst" seien, wie es heißt. Das Ziel ist klar definiert: "Mit der Überarbeitung unseres Markenauftritts wollen wir das Außenbild der Bavaria sowie ihrer Tochtergesellschaften weiter schärfen und positionieren das Unternehmen als attraktives Bewegtbildhaus im Markt."

Niederschlag findet das Vorhaben auch im neuen Claim "ideas set in motion", mit dem die Bavaria Film ihre verschiedenen Geschäftsbereiche aufgreifen will. "Von der Idee über ihre Umsetzung bis hin zum fertigen 'Produkt', den bewegten Bildern in TV, Kino und Online - für all dies steht die Bavaria", so Kommunikationschef Sebastian Feuß über den Claim. Neu ist außerdem die Website, die man in Geiselgasteig als "Eingangspforte in die Bavaria-Welt" verstanden haben will. Um für mehr Traffic und Interaktion zu sorgen, findet sich dort nun auch eine Social Wall mit Aktivitäten des Unternehmens auf Facebook und Twitter.