ZDF: Matschke ist ab Februar "Professor T."

© ZDF/Thomas Jahn

Anfang Februar schickt das ZDF seine neue Serie "Professor T." auf Sendung. Matthias Matschke spielt darin einen Professor, der stark an "Monk" und "Dr. House" erinnert. Wenige Tage später kehren auch "Die Spezialisten" zurück.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind vier Folgen der neuen Krimireihe "Professor T." entstanden. Anders als in ähnlichen Serien geht es aber nicht nur düster zu, sondern auch mit einer großen Portion Humor. "Professor T.", gespielt von Matthias Matschke, ist nämlich nicht nur eine Koryphäe in der psychologische Kriminologie, sondern auch ein Mensch mit einigen Zwängen und einem narzisstischen Auftreten. Ähnlichkeiten zu "Dr. House" und "Monk" kommen schnell auf.

Das ZDF zeigt die neue Serie nun ab Samstag, den 4. Februar, um 21:45 Uhr nach "Wilsberg". Produzent der deutschen Adaption der ursprünglich belgischen Serie ist Sam Davis mit seiner Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH, Regie führt Thomas Jahn. In der ersten Folge geht es um eine Studentin, die auf dem Campus der Universität Köln brutal vergewaltigt wird, doch ihre Erinnerung an den Tathergang ist zunächst wie ausgelöscht. Nun soll Professor T. den Ermittlern helfen, treibt sie mit seinen Zwängen allerdings in den Wahnsinn.

Wenige Tage später, am 8. Februar, kehrt zudem die Krimiserie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer zurück". 13 neue Folgen sind dann immer mittwochs ab 19:25 Uhr zu sehen. Die erste Staffel verzeichnete zwischen Februar und April dieses Jahres im Schnitt rund 3,57 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil in Höhe von 12,3 Prozent.