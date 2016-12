"Wer weiß denn sowas?": Pflaume darf nochmal ran

© ARD/Morris Mac Matzen

Weil die Weihnachtsausgabe von "Wer weiß denn sowas" am Montag wegen des Anschlags in Berlin abgebrochen werden musste, zeigt Das Erste die Show am Freitag. Dann allerdings nicht mehr zur besten Sendezeit, sondern am späten Abend.

Rund eine Stunde nachdem das Weihnachtsspecial "Wer weiß denn sowas XXL" am Montag gestartet war, wurde es aufgrund des Anschlags auf einem Berliner Weihnachtsmarkt abgebrochen. Ingo Zamperoni übernahm daraufhin mit einem "Tagesthemen extra" und informierte die Zuschauer den ganzen Abend hinweg über die neuesten Erkenntnisse. Das abgebrochene "Wer weiß denn sowas XXL" will man im Ersten aber dennoch zeigen und hat dafür den späten Freitagabend freigeräumt.

Die Sendung ist am 23. Dezember ab 22:10 Uhr zu sehen. Zuschauer, die am Montag mit der Show angefangen haben und nun wissen wollen, wie sie ausgeht, müssen also lange wach bleiben. Zur besten Sendezeit setzt Das Erste auf den Spielfilm "Der kleine Lord", der jedes Jahr um die Weihnachtszeit fantastische Quoten holt. Kai Pflaume muss am Freitag übrigens auch wieder gegen Günther Jauch antreten. RTL zeigt dann allerdings nicht "Wer wird Millionär?" wie am Montag, sondern eine neue Ausgabe von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle".

Erst hatte Das Erste am Dienstagnachmittag angekündigt, die Weihnachtsausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" soll am Donnerstag zur besten Sendezeit wiederholt werden. Kurz darauf plante man aber noch einmal um und setzte die Show auf den späten Freitagabend. Am Donnerstag sind nun wie geplant "Ziemlich beste Freunde" und der Jahresrückblick von Dieter Nuhr zu sehen.