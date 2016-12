NDR übersetzt Märchen in Leichte Sprache

© NDR

Der NDR hat sein barrierefreies Angebot ausgebaut und bietet nun auch einige bekannte Märchen sowohl in Leichter Sprache als auch in Gebärdensprache an. Entstanden ist das Projekt durch eine Kooperation mit Studenten.

Schon seit 2015 veröffentlicht der NDR immer freitags auf seiner Webseite einen Wochenrückblick mit den sieben Topmeldungen aus dem Norden der Republik und bedient sich dabei der Leichten Sprache. Dabei werden Nebensätze gestrichen und Fachbegriffe stets erklärt. Nun hat der NDR sein barrierefreies Angebot ausgebaut und auch einige bekannte Märchen sowohl in Leichter Sprache als auch in Gebärdensprache veröffentlicht.

Menschen mit Behinderung oder Menschen, die einfach nicht gut lesen können, haben nun die Möglichkeit, sich die Geschichten rund um Rotkäppchen, Rapunzel, Dornröschen, Frau Holle, Hensel und Gretel und viele weitere anzuhören oder durchzulesen. Entstanden ist das Projekt mit Unterstützung von Studenten der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim.

Die Initiatorin des Projekts, Uschi Heerdegen-Wessel, sagt: "Wir möchten möglichst vielen Menschen die Chance geben, an unserem Informationsangebot teilzuhaben. Deshalb sind alle Texte in Leichter Sprache zusätzlich als Audiodatei zum Anhören verfügbar. So bauen wir weitere Barrieren ab."