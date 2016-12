Becker, Kretschmer und Hambüchen in neuem Vox-Talk

© Vox

Vox hat die Teilnehmer seiner neuen Promi-Talkshow "The Story of my Life" bekanntgegeben, die 2017 ausgestrahlt werden soll. Insgesamt sind sechs Paare dabei - sie alle werden im Rahmen der Show vorübergehend deutlich altern.

Bereits vor einigen Wochen hat Vox für das kommende Jahr die Adaption des niederländischen Formats "The Story of my Life" in Aussicht gestellt, deren Moderation Désirée Nosbusch übernehmen wird (DWDL.de berichtete). Einen genauen Sendeplatz nennt der Sender zwar noch immer nicht - dafür stehen nun aber schon mal die Paare fest, die sich im Rahmen des von Talpa Germany produzierten Formats auf eine Zeitreise begeben wollen.

Wie Vox am Mittwoch mitteilte, werden sich Designer Guido Maria Kretschmer & Künstler Frank Mutters, Ex-Tennis-Profi Boris & Model Lilly Becker, Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen & Studentin Marcia Ev, Model Nathalie Volk & Unternehmer Frank Otto, Model Rebecca Mir & Prof-Tänzer Massimo Sinató sowie Schauspieler Thomas Heinze & Radio-Moderatorin Jackie Brown auf das Experiment einlassen. Das Konzept sieht vor, dass versierte Maskenbildner in jeder Folge eines der Paare in zwei Schritten optisch um Jahrzehnte altern lassen. Auf diese Weise soll herausgefunden werden, was in den Promis vorgeht, wenn sie unvermittelt in ihr vermeintliches Zukunfts-Gesicht blicken.

Dabei soll es auch um "substanzielle Fragen" gehen, verspricht der Sender. So will Désirée Nosbusch herausfinden, ob die Paare nun - angesichts ihres Alters - einen anderen Blick auf ihre kommende Zeit haben und was ihnen wirklich wichtig ist, wenn sie an später denken. "The Story of my Life" ist der Versuch von Vox, stärker im Talk-Bereich Fuß zu fassen. Mit dem neuen Format "Fremde Freunde", das in dieser Woche erstmals zu sehen war, klappte das jedoch nicht: Der Marktanteil der Premieren-Ausgabe lag bei nur 3,4 Prozent in der Zielgruppe.

In Holland hatte die Pilotfolge von "The Story of my Life" in diesem Jahr dagegen bereits überzeugt: Die Show, die bei unseren Nachbarn von Linda de Mol präsentiert wird, lag mit einem Marktanteil von 21,5 Prozent beim jungen Publikum deutlich über dem Senderschnitt von RTL4.