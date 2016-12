Sat.1 will mit "Mindmagic" Passanten verzaubern

© Sat.1

Anfang Februar schickt Sat.1 am späten Freitagabend eine neue Show on Air, in der der Illusionist Victor Mids ahnungslose Passanten und Prominente mit seinen Tricks überraschen soll. Vorerst sind sechs Folgen des neuen Formats geplant.

Bei Sat.1 geht es im Februar mystisch zu: Am Freitag, den 3. Februar, zeigt der Sender ab 22:30 Uhr erstmals seine neue Unterhaltungsshow "Mindmagic - Die perfekte Illusion". Illusionist Victor Mids tritt darin auf und überrascht Passanten und Prominenten mit seinen Fähigkeiten, etwa indem er Dinge verschwinden lässt. In der Sendung finden laut Sat.1 sowohl "kleine Straßen-Tricks" als auch "aufwendig geplante Experimente" statt. Außerdem wird Mids ausgewählte Tricks psychologisch erklären.

In der ersten von sechs Folgen errät Mids eine Geheimzahl durch das Lesen von Gedanken, verwandelt Wasser in Bier und liest die Gedanken von Gunter Gabriel. Produziert wird das Format von der in Amsterdam und Berlin ansässigen Produktionsfirma OVP. In den Niederlanden heißt das Format "Mindf*ck" und lief zuletzt in der zweiten Staffel beim Sender NPO 3.





Einen Tag bevor die neue Show in Sat.1 auf Sendung geht, kehrt übrigens auch "Blindspot" mit neuen Folgen ins Programm des Senders zurück. Die zweite Staffel startet also am 2. Februar und ist fortan immer auf dem bekannten Sendeplatz am Donnerstag ab 22:10 Uhr zu sehen. Derzeit läuft in Sat.1 die erste Staffel, Wenn dann Mitte Januar das Dschungelcamp bei RTL zu sehen ist, pausiert die Serie und Sat.1 zeigt lieber drei Folgen von "Criminal Minds" am Stück.