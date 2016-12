Filmstiftung NRW fördert sieben Serien-Projekte

© Film und Medien NRW

Nächste Runde im Förderprogramm für serielle TV-Formate der Film- und Medienstiftung NRW. Insgesamt sieben Entwicklungsprojekte können sich über insgesamt 161.000 Euro aus dem Fördertopf freuen.

Das 2012 ins Leben gerufene Förderprogramm zur Entwicklung innovativer serieller TV-Formate der Film- und Medienstiftung NRW ist in eine weitere Runde gegangen. In der letzten Sitzung des Jahres wurden nun Fördergelder in Höhe von insgesamt 161.000 Euro für sieben Projekte nordrhein-westfälischer Produzenten genehmigt. Insgesamt beläuft sich die Fördersumme im Jahr 2016 somit auf 436.000 Euro, die sich auf 18 Entwicklungsprojekte aufteilt.

Im Einzelnen erhalten folgende Projekte eine Förderung:

"Countdown zum Tod" von Gemini Film & Library

Dabei handelt es sich um eine Art Krimiserie. Die Protagonisten starten darin zeitgleich in ihren Tag. Am Ende wird einer von ihnen zum Mörder geworden sein. Gefördert wird die Ausarbeitung des Konzeptes und die Produktion eines Trailers, mit dem die Serie national wie internationalvermarktet werden soll, mit insgesamt 36.000 Euro.

"Mixtape" von Benda Film

In der dokumentarischen Webserie wird ein Musiker backstage im Spannungsfeld zwischen dem Beruf und der Berufung, Musiker zu sein, begleitet. Wie Tracks eines Musikalbums haben die einzelnen Teile der Staffel unterschiedliche Längen und sind zu einem Gesamtwerk miteinander verbunden. Gefördert wird die Entwicklung einer Formatbibel und des Motion Designs, sowie die Ausarbeitung von 4 Episoden mit 30.000 Euro.

"Grim" von Avalon Film

Ein treuer Angestellter der Firma "Sensemann" erfährt, dass seine Tochter bald sterben soll. Mit der Rettung seiner Tochter verstößt er gegen alle Prinzipien seines mächtigen Arbeitgebers und muss sich auf die Suche nach einer Lücke im System machen. Entwickelt werden eine ausführliche Serienbibel, das Drehbuch der Pilotfolge, Treatments der verbleibenden Folgen sowie ein Mood-Trailer. Eine Mystery-Serie über den Tod und dessen viele Gesichter. Fördersumme 30.000 Euro.



"Liebesrituale" von Florian Film

Die Doku-Serie wird für TV und Web entwickelt. Die jeweiligen Formatfolgen haben Längen von 2 bis zu 45 Minuten. Charlotte Roche macht sich darin weltweit auf die Suche nach Ritualen der Liebe und den kulturell unterschiedlichen Strategien der Paarsuche und Paarbeziehung. Die Entwicklung der Serien-Konzepte für TV und Web sowie die Produktion eines Trailers werden mit 25.000 Euro unterstützt.



"The Man of Hope" von Zeitsprung Pictures

In der Doku-Serie für TV und Web werden der Trainer und die Fußballmannschaft von Afghanistan, die sich um die Qualifikation für den Asia Cup bemühen und auf Frieden in der Heimat hoffen, ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Konzeptentwicklung, Episodentreatments, Konzeptionierung und Design der Website sowie ein Trailer werden mit 20.000 Euro gefördert.

"Ben und Bine, die Formenbauer" von JEP-Animation

In der TV-Animationsserie für 3-7-Jährige bespielen die Formenbauer Ben und Bine in jeder Folge einen unbekannten, geometrischen Raum. So erschaffen sie verblüffende Effekte, Farbmuster, interessante Kunstwerke oder neue Gestalten. Die Ausarbeitung der beiden Hauptfiguren, die Entwicklung der Serienbibel, drei Drehbücher, Storyboard und Animation der Pilotepisode inklusive Titelsequenz werden erstellt. Förderung: 15.000 Euro.



"RendezWho?" von Cocktailfilms

In dem Talk-Format treffen zwei Prominente aus Kunst-, Medien- und Unterhaltungsbranche in einem Blind-Date aufeinander. Beide wissen nicht, wer ihr Gegenüber ist. Gesellschaftspolitische Diskussionen sollen im Mittelpunkt des Formats stehen. Die Entwicklung des Formatkonzeptes wird mit 5.000 Euro unterstützt.