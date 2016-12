RTL holt seinen Rosenkavalier im Februar zurück

© RTL / Charlie Sperring

Ab Anfang Februar verteilt der neue "Bachelor" bei RTL wieder seine Rosen, in acht zweistündigen Folgen sucht der noch unbekannte Rosenkavalier die Frau fürs Leben. Derweil ist das Wiedersehen mit den Dschungelstars in diesem Jahr später zu sehen.

Auch wenn die vergangene Staffel von "Der Bachelor" mit im Schnitt rund 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich schlechter abschnitt als die Durchläufe zuvor, war schnell klar, dass es mit solchen Werten auch 2017 weitergehen würde. An den Rahmenbedingungen hat RTL auch im kommenden Jahr nichts gedreht: Die mittlerweile siebte Staffel des Formats geht am Mittwoch, den 1. Februar, on Air und ist dann immer zwei Stunden zur besten Sendezeit zu sehen. Acht Folgen des von Warner produzierten Formats zeigt RTL im kommenden Jahr.

Noch einmal umgeplant hat RTL in Sachen Dschungel-Wiedersehen: Das ist zwar nach wie vor am Sonntag, den 29. Januar, zu sehen, nun allerdings nicht mehr zur besten Sendezeit, sondern ab 22:15 Uhr. Grund dafür ist die neue Musikshow "It takes 2", die RTL lieber um 20:15 Uhr zeigt. Ursprünglich war geplant, dass die prominenten Sänger eine Woche lang pausieren, damit das Dschungel-Wiedersehen zur besten Sendezeit on Air gehen kann.