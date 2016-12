"Person of Interest": Finale erst zu späterer Stunde

© RTL

RTL hat einen Sendetermin für die letzten 13 Folgen von "Person of Interest". Die letzte Staffel startet Ende Januar, muss angesichts der mauen Quoten der vierten Staffel aber mit einem späteren Sendeplatz Vorlieb nehmen.

Rund ein Jahr ließ CBS sich in den USA Zeit, ehe man nach dem Finale der vierten Staffel von "Person of Interest" die Geschichte noch mit den 13 finalen Episoden im Frühjahr dieses Jahres zu Ende erzählte. Und was CBS kann, kann RTL doch schon lange: Dort sind seit der Ausstrahlung der letzten Folge der vierten Staffel schon jetzt mehr als 13 Monate vergangen. Doch für Fans der Serie ist nun ein Ende der Wartezeit in Sicht.

RTL wird die finale fünfte Staffel ab dem 31. Januar zeigen. Angesichts der doch recht mauen Quoten - die vierte Staffel kam im Schnitt nicht über 10,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus - laufen die letzten Folgen eine Stunde später als zuletzt - also dienstags somit immer erst gegen 23:10 Uhr. Um 22:15 Uhr zeigt RTL lieber Wiederholungen von "CSI". Den Start in den Abend bilden jeweils eine neue gefolgt von einer alten Folge von "Bones - Die Knochenjägerin".