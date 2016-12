"Die Dietrichs kommen" mit Verspätung zu RTL II

© RTL II

Nachdem RTL II den Ausstrahlungs-Plan im Oktober noch einmal umwarf, musste der Neustart "Achtung, die Dietrichs kommen" kurzerhand warten. Nun läuft das Format, in dem der Sender die Millionärs-Dokusoaps parodiert, aber doch noch.

Ursprünglich schon für Mitte Oktober angekündigt, verschob RTL II seine neue Comedy-Reihe "Achtung, die Dietrichs kommen! - Das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie" kurzerhand auf unbestimmte Zeit. Jetzt nimmt der Sender einen neuen Anlauf: Zu sehen gibt es den Neustart, der aus der Comedy & Light Entertainment Unit von Endemol Shine kommt, ab dem 30. Januar 2017 jeweils montags um 23:15 Uhr und damit eine Stunde später als ursprünglich mal gedacht.

In zunächst acht Folgen geht es um eine Ruhrpott-Familie, die überraschend 13 Millionen Euro geerbt hat - das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich werden die Dietrichs nämlich von den Comedians Markus Krebs, Christiane Olivier, JayJay Jackpot und Tobias von Freyend gespielt, die in der Dokusoap ihr Umfeld gehörig auf den Arm zu nehmen versuchen. Sie lassen nämlich Yacht-Verkäufer, High-Class-Makler und Nobelkarossenverkäufer bei den Dietrichs aufkreuzen und geben vor, sich für eine Dokumentation begleiten zu lassen, was die Besucher freilich nicht wissen. Stattdessen bricht bei der vermeintlich neureichen Familie regelmäßig das Chaos aus.

Einen Tag später gibt es im RTL-II-Programm außerdem ein Wiedersehen mit der Dokusoap "Extrem schön - Endlich ein neues Leben". Gezeigt werden dienstags um 22:15 Uhr zwei Folgen am Stück, ehe nach Mitternacht auch noch "Extrem Schön - Spezial" mit den "emotionalsten Momenten" folgt. In dem Format will ein Expertenteam aus Ärzten, Psychologen, Fitnesstrainern und Ernährungsberatern verzweifelten Menschen zu einem besseren Aussehen und zu einem neuen Selbstwertgefühl verhelfen.