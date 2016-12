ARD hält an Terror-"Tatort" zu Neujahr fest

© WDR/Frank Dicks

Die ARD will auch weiterhin einen "Tatort" zu Neujahr zeigen, in dem es um einen Terrorakt geht und der so Erinnerungen an den Anschlag in Berlin hervorruft. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte man sich in einem ähnlichen Fall noch anders entschieden.

Der für den 1. Januar geplante Dortmunder "Tatort" im Ersten bleib auch weiterhin im Programm. Das hat der zuständige WDR nun gegenüber "Spiegel Online" erklärt. Zuvor gab es Spekulationen darüber, ob der Sender die Ausstrahlung aufgrund des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom Montag verschieben könnte. In dem "Tatort" wurden zunächst zwei Polizisten ermordet und ein Terrorist droht dann damit, eine Bombe in der Innenstadt zu zünden.

Dass die ARD einen "Tatort" aufgrund von realen Ereignissen verschiebt, ist gar nicht so abwegig und erst vor rund einem Jahr passiert. Im Herbst 2015 sollte eigentlich eine Ausgabe der Krimi-Reihe mit Til Schweiger ausgestrahlt werden, der zuständige NDR entschied sich dann aber aufgrund der Terror-Anschläge von Paris dazu, die Episode zu verschieben. Schweiger selbst kritisierte den Sender daraufhin, man könne sich nicht von Terroristen das Fernsehprogramm vorschreiben lassen (DWDL.de berichtete).