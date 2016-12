Wird Matthias Sammer TV-Experte bei Eurosport?

© Eurosport

Matthias Sammer könnte aber der kommenden Saison für Eurosport als Experte vor der Kamera stehen, das will zumindest der "kicker" erfahren haben. Beim Sender selbst bestätigt man das noch nicht. Es wäre aber nur ein logischer Schritt, Eurosport braucht noch Personal.

45 Bundesliga-Spiele wird Eurosport ab der Saison 2017/18 zeigen, das ist bereits seit dem Sommer bekannt. So zeigt der Sender alle Freitagsspiele im Pay-TV, hinzu kommen die Sonntags-Partien um 13:30 Uhr und die Montags-Kicks um 20:30 Uhr. Auch die Relegation wird dann fortan im Bezahlfernsehen zu sehen sein. Für diese Bundesliga-Berichterstattung ist man bei Eurosport derzeit natürlich auf der Suche nach geeignetem Personal - auch vor der Kamera. Nach "kicker"-Informationen ist man dabei nun auch fündig geworden.

Wie das Sportmagazin berichtet, soll Matthias Sammer für Eurosport als Experte auftreten. Eine Bestätigung des Senders steht allerdings noch aus, gegenüber DWDL.de erklärt ein Sendersprecher, dass man den Bericht des "kicker" nicht bestätigen könne und sich darüber hinaus nicht weiter zum Thema äußern werde. Die Verpflichtung Sammers wäre keine große Überraschung, hat Eurosport zuletzt doch viele bekannte Namen aus dem Sport zu sich ins Team geholt, unter anderem Sven Hannawald, Boris Becker und Tina Maze.

Matthias Sammer war zuletzt vier Jahre lang als Sportvorstand bei Bayern München tätig und zog sich im Sommer aus gesundheitlichen Gründen aus dem Job zurück. Erst in der vergangenen Woche schloss er in einem Zeitungsinterview ein schnelles Comeback in eine wichtige Funktionärsposition aus.