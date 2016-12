Kanadische Miniserie "The Fixer" läuft bei TNT Serie

© Turner

Der Pay-TV-Sender TNT Serie wird im Februar eine neue Serie aus Kanada als deutsche TV-Premiere ins Programm nehmen. Es handelt sich dabei um "The Fixer" mit Eric Dane und Kathleen Robertson in den Hauptrollen.

Die kanadische Miniserie "The Fixer" kommt nach Deutschland. Der Pay-TV-Sender TNT Serie hat die Rechte an dem Vierteiler erworben und will ihn ab dem 7. Februar jeweils dienstags um 21:45 Uhr ausstrahlen. In den Hauptrollen sind Eric Dane ("Grey's Anatomy") und Kathleen Robertson ("Murder in the First") zu sehen.

Und darum geht es: Als ein Frachter mit einer Bohrinsel kollidiert und eine Ölkatastrophe verursacht, misstraut Ermittlerin Ellie Molaro (Robertson) den offiziellen Untersuchungsergebnissen. Eigene Ermittlungen führen sie zu Carter (Dane), der behauptet, hinter dem Unglück stecke eine Gruppe "Fixer", die seit Jahren Katastrophen inszeniert. Doch ihr nächster - und bisher größter - Coup erfordert den Tod von Ellie und Carter.

In weiteren Rollen sind bei "The Fixer" unter anderem Andrew Airlie, Frank Schorpion, Jim Thoburn und Danny Blanco Hall zu sehen. Gezeigt wird die Produktion bei TNT Serie im Anschluss an die Superhelden-Serien "Arrow" und "The Flash".