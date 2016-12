RTLplus lässt über Lieblingsfilm abstimmen

© RTLplus

In wenigen Tagen können die Zuschauer von RTLplus via Facebook zehn Tage lang abstimmen, welchen Film sie Ende Februar beim Sender sehen wollen. RTLplus stellt dabei fünf mögliche Streifen zur Auswahl.

Bei RTLplus will man die Zuschauer zumindest einmalig in die Programmgestaltung mit einbinden: Am 25. Februar soll zur besten Sendezeit ein Film laufen, der von den Zuschauern vorher bestimmt wurde. Daher lädt der Sender seine Facebook-Fans zwischen dem 27. Dezember und 7. Januar zur Abstimmung. Zur Auswahl stehen die Filme "Der Mann, den sie nicht lieben durfte", "Gigolo - Bei Anruf Liebe", "Die Traumprinzen", "Der Venusmörder" und "Gestohlenes Mutterglück".





Im Anschluss an den Wunschfilm der Zuschauer will RTLplus darüber hinaus einen thematisch passenden TV-Roman zeigen. Und darum geht es in den verschiedenen Filmen:

Der Mann, den sie nicht lieben durfte (2000; mit Muriel Baumeister)

Ein Flugzeugabsturz zerstört das Leben der jungen Designerin Irena. Ihr Mann Julian kommt bei dem Unglück ums Leben. Nach einer Zeit tiefer Trauer entschließt sich Irena zu einem Neuanfang. Doch dann lernt sie den professionellen Spieler Dennis (Christoph M. Orth) kennen, einen angeblichen Freund ihres verstorbenen Mannes. Als Irena sich in Dennis verliebt, ahnt sie noch nicht, welches Geheimnis ihn umgibt und welch‘ tragische Verbindung zu ihrem verstorbenen Mann besteht: In Dennis' Brust schlägt das Herz von Julian.

Gigolo – Bei Anruf Liebe (1997; mit Sonja Kirchberger)

Daniel Matzen (Johannes Brandrup) ist ein Gigolo, ein Mann, der Frauenträume erfüllt und sein Leben im Luxus genießt. Emotionale Bindungen geht er nicht ein. Eines Tages lernt er jedoch die schüchterne Kim (Katharina Böhm) kennen, in die er sich verliebt. Durch sie lernt Daniel wieder, was wirkliche Gefühle sind. Nun will er aus seinem Beruf aussteigen, doch jemand hat etwas dagegen: Seine Stammkundin Lisa (Sonja Kirchberger). Sie will ihren Gigolo nicht aufgeben und zieht ihn in einen tödlichen Strudel aus Hass und Gewalt.

Die Traumprinzen (2000; mit Julia Bremermann)

Rechtsanwältin Sarah (Julia Bremermann) vertritt den attraktiven David (David Kowitz), der sich sein Geld als Mitglied der Männer-Striptease-Gruppe "Die Traumprinzen" verdient, denn David gerät unter Mordverdacht. Sarah ist von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei begibt sich in Welt aus sexuellen Obsessionen und Begierden. Der Ausbruch aus ihrem gewohnten Lebensumfeld beansprucht Sarahs Aufmerksamkeit so stark, dass sie eine tödliche Bedrohung fast zu spät erkennt...

Der Venusmörder (1996; mit Katja Flint und Hannes Jaenicke)

Kommissarin Laura Grimm (Katja Flint) ist einem Frauenmörder auf der Spur, dessen Kennzeichen am Tatort verstreute Venusmuscheln sind. Aber nicht nur der Mordfall macht ihr zu schaffen, auch privat kämpft sie mit Problemen: Ihre Ehe ist zerrüttet. Dann lernt sie den geheimnisvollen Schönheitschirurgen Stern (Hannes Jaenicke) kennen. Da wird erneut eine Frau vermisst. Laura rollt den Fall heimlich wieder auf und entdeckt, dass alle Opfer auch Patientinnen von Dr. Stern waren...

Gestohlenes Mutterglück (1996; mit Christine Neubauer)

Annie (Christine Neubauer) und Helmut (Francis Fulton Smith) führen eine nach außen hin harmonische Ehe, die jedoch in Wahrheit durch Helmuts Affäre mit der ehrgeizigen Birgit bedroht ist. Als Annie dann jedoch schwanger wird, besinnt sich Helmut auf seine Rolle als werdender Vater. Birgit will Helmut aber um keinen Preis verlieren und sorgt dafür, dass er nach Nigeria versetzt wird. Kurz vor der Geburt kommt es für die einsame Annie zu Katastrophe: Durch einen Unfall verliert sie ihr Kind. Aus Angst, ihre Ehe zu gefährden, verschweigt Annie den Tod des Babys und entführt in ihrer Verzweiflung ein fremdes Neugeborenes aus der Säuglingsstation…Fünf lange Jahre kann Annie den Kindesraub geheim halten, doch dann kommt man ihr auf die Spur...