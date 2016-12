Amazon will mit kostenlosen Auftakt-Folgen locken

© Amazon

Bis zum Ende des zweiten Weihnachtstages stellt Amazon seinen Kunden in Deutschland und Österreich die ersten Episoden seiner Originals-Produktionen kostenlos zur Verfügung, darunter "The Grand Tour" oder "Goliath".

Amazon setzt darauf, über die Weihnachtstage hinweg neue Fans für seinen Streamingdienst begeistern zu können und hat im Zuge dessen angekündigt, von diesem Freitag an bis um Mitternacht des zweiten Weihnachtsfeiertags die ersten Episoden sämtlicher Amazon Originals allen Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Auf diese Weise gibt es unter anderem die Auftakt-Folge der Autoshow "The Grand Tour" zu sehen, die mit einer epischen Eröffnungssequenz beginnt. Aber auch Produktionen wie "Mozart in the Jungle", "The Man in the High Castle", "Transparent" und "Goliath" mit Billy Bob Thornton sollen die Kunden über die Feiertage hinweg ansprechen. Hinzu kommen Kinderserien wie "Das geheimnisvolle Kochbuch" und "Bianca Zauberkind".

Wer weiter schnuppern möchte, kann übrigens auch eine kostenlose Test-Mitgliedschaft bei Amazon Prime anmelden - Gleiches bieten allerdings auch die Mitbewerber Netflix und Maxdome an.