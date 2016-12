Urteil in Polen: ZDF muss sich öffentlich entschuldigen

© ZDF

Weil das ZDF vor geraumer Zeit Auschwitz und Majdanek als polnische Konzentrationslager bezeichnete, muss sich der Sender öffentlich entschuldigen. Das hat jetzt ein Berufungsgericht in Krakau entschieden.

Das ZDF hat eine juristische Niederlage hinnehmen müssen: Ein polnisches Gericht verurteile den Sender dazu, sich öffentlich dafür zu entschuldigen, Auschwitz und Majdanek als polnische Konzentrationslager bezeichnet zu haben. Im Rahmen einer Ankündigung für eine Dokumentation der Konzentrationslager durch die Rote Armee hatte das ZDF vor über drei Jahren eine entsprechende Formulierung verwendet.

Kläger ist der Holocaust-Überlebende Karol Tendera, der noch im April in erster Instanz gescheitert war. Das Gericht hatte damals darauf verwiesen, dass sich das ZDF in zwei Briefen an den heute 95-Jährigen "wirksam" entschuldigt habe. Das sahen die Richter eines Berufungsgerichts in Krakau in ihrem jüngsten Urteil nun anders: Demnach muss das ZDF einen Monat lang eine Erklärung auf seiner Website veröffentlichen.

Der Auschwitz-Überlebende sei durch die Wortwahl in seiner persönlichen Würde und seiner nationalen Identität verletzt worden, zitieren AFP und RND die Richter. Das ZDF wird sich der Entscheidung nun beugen: "Wir werden umsetzen, was in dem Urteil verlangt wird", erklärte eine Sendersprecherin am Freitag auf DWDL.de-Nachfrage.