"Fuller House" erhält 2017 eine dritte Staffel

© Netflix

Erst vor wenigen Wochen ist die zweite Staffel von "Fuller House" bei Netflix online gegangen, nun steht bereits fest, dass es im kommenden Jahr mit neuen Folgen weitergehen wird. Zu den Abrufzahlen der Serie macht Netflix wie immer keine Angaben.

In den späten 80er und frühen 90er Jahren ist "Full House" in acht Staffeln mit 192 Folgen produziert worden. Im Verlauf der Jahre wurde die Serie zu einem echten Kult-Hit, weshalb es auch nicht sehr überraschend kam, als Netflix 2015 ankündigte, mit "Fuller House" ein Spin-Off der Serie produzieren zu wollen. Anfang dieses Jahres ging dann die erste Staffel auf Sendung, am 9. Dezember stellte Netflix die zweite Staffel zum Abruf bereit.

Und auch wenn der SVoD-Anbieter wie immer keine Angaben zu den Abrufzahlen macht, scheint man mit der Performance der Serie zufrieden zu sein. Im kommenden Jahr wird es nämlich mit einer dritten Staffel weitergehen, das wurde nun auf dem offiziellen "Fuller House"-Twitteraccount bekannt gegeben. Weitere Details gibt es allerdings noch keine. Kritiker ließen meist kein gutes Haar an der Neuauflage des einstigen TV-Hits - auch das hat Netflix offenbar nicht von einer Verlängerung abgehalten.

Holiday wishes, answered. 🎁 Fuller House Season 3, coming 2017. pic.twitter.com/pJkRASTpBj — Fuller House (@fullerhouse) 25. Dezember 2016

Clou der Neuauflage ist die Tatsache, dass viele ehemalige Schauspieler von "Full House" nun ebenfalls mit dabei sind. Produziert wird "Fuller House" von Miller-Boyett Productions und Jeff Franklin Productions in Zusammenarbeit mit Warner Horizon Television. Robert L. Boyett, Thomas L. Miller und Jeff Franklin sind die ausführenden Produzenten der Serie, die auch ursprünglich von Franklin kreiert wurde.