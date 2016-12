"Traumschiff"-Kapitän Hehn: "Serie darf nicht sterben"

© ZDF/Dirk Bartling

Sascha Hehn hat in der "Süddeutschen Zeitung" über den Anfang des Jahres verstorbenen Erfinder des "Traumschiffs", Wolfgang Rademann, gesprochen und darüber, was diesen ausgemacht hat. Außerdem sprach Hehn über seine Rückkehr zur ZDF-Serie.

Seit drei Jahren ist Sascha Hehn nun schon wieder als Kapitän beim "Traumschiff" mit dabei. Zwischen 1981 und 1991 war Hehn schon einmal in der Serie zu sehen, damals allerdings als Chefsteward. Vor einigen Jahren holte "Traumschiff"-Erfinder Wolfgang Rademann Hehn schließlich zurück. Anfang des Jahres ist Rademann gestorben, Hehn hatte da seinen Vertrag gerade erst verlängert. Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" sagt Hehn nun, dass auch Eitelkeit eine Rolle gespielt habe, als er die Rolle angenommen habe. Er sagt aber auch: "Diese Serie darf nicht sterben." Er wollte damals, dass die Episoden moderner werden und mehr Pep bekommen.

Nach dem Tod Rademanns fühlte sich Hehn verantwortlich, ans Aufhören habe er nicht gedacht: "Gerade jetzt, wo Wolfgang nicht mehr ist, haben wir gesagt: Das ist kein Grund zu sagen: tschüss. Das Traumschiff ist das letzte Zugpferd des Senders – warum sollte es jetzt aufhören?" Dass das "Traumschiff" heute bei einigen Schauspieler verpönt ist, kann Hehn nicht verstehen: "Das sind nicht drei Drehtage zu einem sozialkritischen Thema, wo ich mit Stirnrunzeln und theatralischem Hundeblick alles wunderbar erledigen kann. Glaubhaft und dem Schicksal trotzend, dabei noch lächelnd durch die Tür zu gehen – das ist viel schwieriger."

Hehn attestiert Rademann in der "SZ" "ein Näschen" und "Chuzpe" - "auch wenn es um riskante Sachen ging". So sei es wahnsinnig schwierig, drei verschiedene Geschichten - Comedy, Schicksal und Jugend - in einer Serie wie dem "Traumschiff" miteinander zu verbinden. "Deswegen beschwere ich mich nicht so gerne über schlechte Drehbücher. Ich sage immer: Wir müssen das Beste daraus machen, es sind nur Vorlagen." Mitreden habe er aber nie können, so Hehn. "Ich kann mich nur mit den Verantwortlichen zusammensetzen und darüber reden." Er habe aber festgestellt, dass das bei vielen "hier rein und da wieder raus" gehe. Hehn: "Wir sind Untergebene", sagt er und meint damit sämtliche Schauspieler. Hehn spielt nicht nur in Rademanns "Traumschiff" mit, sondern war auch lange in der "Schwarzwaldklinik" zu sehen, die ebenfalls von Rademann produziert wurde.