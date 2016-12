Neuer Darts-Kommentator verlässt sich aufs Gehör

© Sport1

In der Nachmittags-Session der Darts-WM bekommt Kommentator Elmar Paulke erstmals Unterstützung von Kevin Barth - der gilt als großer Experte des Sports, muss sich jedoch auf sein Gehör verlassen, weil er von Geburt an fast blind ist.

Nach dreitägiger Pause geht die Darts-WM am Dienstagnachmittag weiter. Die Sport1-Zuschauer können sich schon mal auf eine neue Stimme einstellen, denn erstmals wird Kommentator Elmar Paulke vom Experten Kevin Barth unterstützt. Der Journalistik-Student gilt als kompetenter Kenner der Szene und wird das Geschehen trotz einer Beeinträchtigung kommentieren: Barth ist nämlich von Geburt an fast komplett blind.

"Der Caller, der nach drei geworfenen Pfeilen die Punktezahl ansagt, ist mir eine sehr große Hilfe", erklärt Kevin Barth auf Sport1.de. "Dazu gibt es an der Darts-Scheibe ein Mikrofon. Inzwischen kann ich auch hören, ob der Pfeil eher oben oder eher unten in der Darts-Scheibe einschlägt", sagt Barth, der Elmar Paulke vor drei Jahren bei einem Turnier in Sindelfingen erstmals traf und bei einem Darts-Quiz sein Wissen unter Beweis stellte.

Inzwischen pflegt der Student zu vielen Spielern einen persönlichen Kontakt, heißt es in dem Bericht auf Sport1.de. Entsprechend gespannt können die Fans der fliegenden Pfeile somit auf Barths Premiere am Mikrofon sein. Tomas "Shorty" Seyler wird zugunsten des Newcomers während der Nachmittags-Session zeitweise als Co-Kommentator der WM-Übertragungen pausieren.

Auch in diesem Jahr erweiset sich die Darts-WM für Sport1 wieder als Erfolg: Zuletzt schalteten im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauer ein, um das in London stattfindende Turnier zu sehen.