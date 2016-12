"Tagesschau" erklärt falsche Fisher für tot

© Screenshot Tagesschau

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher ist am Dienstag gestorben, das war sogar der "Tagesschau" eine Erwähnung wert. Dort verwechselte man allerdings Carrie mit Kim Fisher - und erklärte kurzerhand die deutsche Schauspielerin und Moderatorin für tot.

In diesem Jahr sind wahrlich viele bekannte Persönlichkeiten gestorben, am Dienstag machte am frühen Abend dann auch die Nachricht die Runde, dass US-Schauspielerin Carrie Fisher an den Folgen einer Herzattacke gestorben ist. Weltberühmt wurde Fisher durch ihre Rolle der Prinzessin Leia in "Star Wars". Die "Tagesschau" nahm die Meldung mit in ihre Sendung auf, dabei kam es allerdings zu einer Verwechslung. Statt Carrie Fisher war in der Bauchbinde zu lesen, dass die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Kim Fisher gestorben sei. Der Fehler betraf die "Tagesschau in 100 Sekunden" um 21 Uhr und nicht die Hauptausgabe um 20 Uhr im Ersten.

In dem kurzen Ausschnitt, in dem der Name der beiden Schauspielerinnen verwechselt wurden, sagt Moderatorin Linda Zervakis auch "Kim Fisher". Die ist allerdings quicklebendig und stand in der Vergangenheit vor allem vor ARD-Kameras. Im neuen Jahr übernimmt sie zusammen mit Susan Link die Moderatorin des MDR-Talks "Riverboat". Die beiden werden die Sendung im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Pilawa und Stephanie Stumph präsentieren.

Update (12:30 Uhr): Inzwischen hat sich auch die ARD zur fehlerhaften Berichterstattung gemeldet. Gegenüber DWDL.de sagt ein Sendersprecher des zuständigen NDR: "Wir bedauern die fehlerhafte Textzeile in der 'Tagesschau in 100 Sekunden' am Dienstag um 21.00 Uhr und entschuldigen uns bei Kim Fisher. Die Ausgabe wurde im Fernsehen auf tagesschau24 und online auf tagesschau.de verbreitet. In allen Sendungen im Ersten war die Todesnachricht dagegen fehlerfrei."