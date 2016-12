Mit Elstner und Kerner: So endete Meyers "Akte"

© Screenshot Sat.1

Nach mehr als 20 Jahren hat sich Ulrich Meyer am Dienstag von seiner "Akte" verabschiedet. Zum Ende seiner Zeit beim Sat.1-Magazin hat sich die Redaktion noch einmal etwas Besonderes überlegt und einige Promis eingeladen, die Meyer überraschten.

Es war schon kurz nach Mitternacht, der Rückblick auf die Sex- und Fetisch-Berichterstattung der vergangenen Jahre war gerade abgeschlossen und die Zuschauer hatten gelernt, dass in Bordellen besonders Montagvormittags immer viel los ist, da setzte Ulrich Meyer zu seinen Abschiedsworten an. Unterbrochen wurde er dabei von einem Mitarbeiter, der eine Leinwand ins Studio schob, die die Umrisse einer Person zeigten. Dann kam schon Frank Elstner ins Studio spaziert. "Lassen Sie sich nicht stören", sagte er zum sichtlich verwirrten Meyer und brachte ein Puzzle-Teil an der Leinwand an.

"Ich habe gehört, Sie sind zu ihren Mitarbeitern so nett", sagte Elstner und unterbrach Meyer dabei, der gerade dabei war, den Zuschauern ein schönes Jahr 2017 zu wünschen. Als Elstner das Bild verlässt und Meyer gerade erneut mit seinen Abschiedsworten ansetzen will, kommt mit Gaby Papenburg die nächste Person ins Studio, die Meyer verabschiedet und weitere Puzzle-Teile anbringt. Auch danach kommt er nicht dazu, dass zu sagen, was er schon die ganze Zeit loswerden wollte, weil plötzlich Marlene Lufen, Axel Schulz und Maren Gilzer vor ihm stehen und sich verabschieden.

Schließlich kommt noch Johannes B. Kerner mit dem letzten Puzzleteil ins Studio und bringt es an der Wand an ("Der Kerl wird ja immer jünger. Das ist ja nicht auszuhalten.") - zur Sicht kommt ein lebensgroßer Ulrich Meyer aus Pappe. Dann endlich kommt Meyer zu seinen letzten Worten, die er nach eigener Aussage sagen muss, weil sich das seine Nichte Antonia gewünscht hat: "Damit schließe ich meine Akte. Tschüss."

Die Überraschungs-Gäste kommen noch einmal ins Bild, Marlene Lufen wuschelt Meyer durch die Haare und es gibt Sekt. In einem vorbereiteten Einspieler übergibt Ulrich Meyer danach im "Akte"-Archiv endgültig das Ruder an Claus Strunz - symbolisch durch die Übergabe eines Aktenordners. Der wird versuchen, das Format im kommenden Jahr wieder zurück zu alten Höhen zu führen - inhaltlich und aus Quotensicht.