RTL schiebt nächsten Sitcom-Neustart hinterher

© RTL / Stefan Erhard

Mit Beginn des neuen Jahres bekommen die Zuschauer die von RTL ausgerufene Sitcom-Offensive zu Gesicht. Unmittelbar nach dem Ende von "Magda macht das schon" folgt mit "Triple Ex" bereits der nächste Comedy-Neustart.

RTL wird seine neuen Sitcom-Gehversuche im Februar nahtlos fortsetzen. Nur eine Woche nach dem Staffel-Finale von "Magda macht das schon" nimmt der Kölner Sender mit "Triple Ex" gleich den nächsten Comedy-Neustart ins Programm. Gezeigt wird auch diese Serie jeweils donnerstags um 21:15 Uhr in Doppelfolgen - und damit direkt im Anschluss an "Der Lehrer". Den ersten Doppelpack gibt's ab 9. Februar zu sehen.

"Triple Ex" handelt von einer liebenswerten jungen Mutter, die drei Kinder von drei verschiedenen Männern hat. Die Hauptrolle übernimmt Diana Staehly, die bei "Stromberg" reichlich Comedy-Erfahrung sammeln konnte. Die drei Väter werden von Frank Maier ("Der Blender"), Mirco Reseg ("König von Deutschland") und Alexander Schubert ("heute-show") gespielt.

"Anna redet und handelt, bevor sie denkt", sagt Diana Staehly über ihre Rolle. "Das ist zwar einerseits sehr sympathisch, authentisch und aufrichtig, befördert sie jedoch andererseits ständig in durchaus vermeidbare unangenehme oder blöde Situationen. Und da Anna auch unglaublich dickköpfig und stur ist, ist es für sie nur mit großen Verrenkungen möglich sich aus den jeweiligen Situationen wieder heraus zu manövrieren."

Neben Headutor Tommy Wosch fungiert auch Dominik Moser als Autor in der Produktion von UFA Fiction. Verantwortliche Producerin ist Katja Bäuerle, Regie führen Joseph Orr ("Pastewka", "Alles Atze"), Jan Markus Linhof ("Pastewka", "Ladykracher") und Felix Binder (Pilot). Neben "Magda macht das schon" und "Triple Ex" hat RTL mit "Beste Schwestern" und "Nichttotzukriegen" noch zwei weitere neue Sitcoms in Aussicht gestellt.

Im Show-Bereich gibt es unterdessen ein Wiedersehen mit "Take Me Out": Sieben neue Folgen der von Ralf Schmitz präsentierten Kuppelshow laufen ab dem 4. Februar jeweils samstags um 22:15 Uhr nach "Deutschland sucht den Superstar".